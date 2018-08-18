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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:46
Hotab написав: Grand Touring написав:Faceless
небазовые тут особо не нужны - понтоваться не перед кем
Много моментов, по которым столица дороже облов.
Все услуги, начиная от зубов, заканчивая массажем и стрижкой.
Развлечения, уже даже хотя бы тем, что их больше. И если себе взрослому можно отказать, то дитю сложно сказать, что зарплата стала меньше, и привычные атракционы отменяются.
Вы не с той стороны заходите. Столица дороже облов потому что тут есть деньги, есть работа, можно их заработать, и можно их заработать БОЛЬШЕ чем в облах.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:50
remark написав:
КАН реально зажрался с ценами. Неужели там такое офигительное качество, может там шумоизоляция непробиваемая? Сейчас забросают тапками, так центр же и МОПы пафосные)
Незнаю насчёт качества, я там не жил, но манагер из ОП отчитался что только на деревья и кусты в холле и на придомовой потрачено полтора ляма зелени.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:59
Жека79 написав:
В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр
Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.
Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?
Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).
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foxluck
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:06
foxluck написав: Жека79 написав:
В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр
Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.
Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?
Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).
Как то быстро тетрис с октября 2019 по февраль 2020 выстрелил с 2600 на 4000. Я смотрел тетрис в феврале 2020, что то с видом не в забор начиналось ОТ 3800
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:07
zРадио написав:
майский ИПЦ
Инвестиционный ПисеЦ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:36
Serg-ik написав: zРадио написав:
майский ИПЦ
Инвестиционный ПисеЦ?
Ахаха, может и так. Но вообще - индекс потребительских цен
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zРадио
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:48
Grand Touring написав:
думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом
уточните плиз о каком кризисе речь, 1998, 2008, 2014, 2020 годов. Спасибо.
И в после какого из вышеперечисленных кризисов была просадка 50%
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Унуноктий
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:30
кличко опять пообещал открыть подольско воскресенский мост до нового года
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Додано: Суб 30 тра, 2020 00:04
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
И? Вся Одесса - это что? Или весь Днепр, Харьков? Куда возвращаться понаеху? Кто приготовил для него рабочее место в провинции?
Макс что делать здоровому-работоспособному человеку который не нужен в собственной стране?
Я запутался: так куда поедут из Киева? Обратно в провинцию или на пешеходный переход Угрынив-Долгобычув? Тогда зачем нужна недвига в провинции?
Вы реально зомбировались прелестью Киева. Может это новый вид мантры?
В киеве ничего нету лучше других городов, кроме красоты центральной исторической части. Которую 90% понаехов которые арендуют койкоместа и тд. Не замечают!!
И $ в нашу страну в основном поступают из сфер , которыэ в Киеве нихрена нету.
Зерно не в Киеве выращивают и сталь так же не тут. Все производства во время карантина и так работали. И только в Киеве армия дармоедов со сферы услуг обосрались от шока.. что доказывает что без них и так обойдется страна...
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Додано: Суб 30 тра, 2020 00:07
foxluck написав: Жека79 написав:
В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр
Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.
Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?
Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).
На вопрос: зачем покупать НЛ дороже 1500 за метр у меня ответа нет.
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