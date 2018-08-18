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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4092409340944095

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 69
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
35%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:10

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.

макс для таких долбо'бов как ті есть частніе дома

Уну, дай пару мастерклассов в зуме: как стать таким умным как ты.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:11

  vitaliian написав:
  Bobua написав:Майже задарма..!
я вчера давал ссылку на дом в ворзеле (новострой) по 100 уе/m2 ото задарма. Имхо эконом-спрос в Киеве от 850 а в пригороде 550-600

Так, я бачив те дивовижне оголошення...
Але щодо нього є сумніви. Багато в інетах підлих і нечесних продавців.
Особливо то помітно на м2бомбері, якщо роздивлятись оголошення з малими $$$/м2.
Відсутність 24фот (в т.ч. і самих кімнат), докладного опису й пояснень – найчастіше свідчать, мабуть, про якусь брехню. Ще незбудоване, або дуже проблемне, чи ціна лише за частинку...
Напр., у тому будинку – можуть продавати за ті 3х тисяч – лише маленьку квартиру.

Але 100$ за м2 таки існує! У регіонах. :)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:11

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав: Макс что делать здоровому-работоспособному человеку который не нужен в собственной стране?

Я запутался: так куда поедут из Киева? Обратно в провинцию или на пешеходный переход Угрынив-Долгобычув? Тогда зачем нужна недвига в провинции?


Вы реально зомбировались прелестью Киева. Может это новый вид мантры?

В киеве ничего нету лучше других городов, кроме красоты центральной исторической части. Которую 90% понаехов которые арендуют койкоместа и тд. Не замечают!!

И $ в нашу страну в основном поступают из сфер , которыэ в Киеве нихрена нету.

Зерно не в Киеве выращивают и сталь так же не тут. Все производства во время карантина и так работали. И только в Киеве армия дармоедов со сферы услуг обосрались от шока.. что доказывает что без них и так обойдется страна...

а вы где хотите купить квартиру?
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:
  Bobua написав:Почитав тему...
Не всю. :) Лише останні кількадесят сторінок.

І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.
Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...
...
Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..!
Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...


гиги,
помоєму, віталіан пише що Іпені з Броварами звиздець.


Залежить від точки зору. :)

Хвилі ковідів можна сприймати як жах і кінці світу :)
От, про перршу й другу: https://mbiz.censor.net.ua/columns/3198 ... neruhomost
І таки ж прикро буде (всім землянам-власникам, до речі) якщо квартира і її здача постійно дешевшатиме...

Але можна ж й інакше сприймати!
От я все-одно обома руками за карантини. :-)
Бо, в цілому, радий, якщо завдяки сповільненню економік – споживацтво у світі скоротиться.
У мене основні витрати – це їжа. А у минулі роки читав статті де таке висміювалось... :-(
Але зараз так роблять для всіх. :) Привчать людей, потримавши їх трохи на дешевих крупах і олії – що не треба було купувати мотлох, а краще б мати заощадження. А раптом ще будуть карантини, раз за разом...? (вже бачив статтю на цю тему)
І це правильно. ;-)
Для Землі так буде ж краще.
Сміттєзвалищ має бути менше.
Приємно, якщо влада світу знайшла спосіб сповільнити їх наповнення.

Міф про т.з. "глоб.потепління" не діяв – і вони винайшли значно дієвіший спосіб призупинитись.

Але я б не здивувався, якби насправді виявилось, що це був просто сезонний вірус грипу... + правильні картинка у ЗМІ і роздування паніки.

Шедеврально!
Оплески стоячи!!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:18

  Унуноктий написав:а вы где хотите купить квартиру?

Так у меня уже есть квартира в Киеве. Я просто удивлен как чел мантрует на мопы, входные групы, запахи в холле ))) правда не учитывает что за мопом бомжара обоссаный спит за углом.

Правы были что таким пасажирам нужен дом. И он бы какраз в 300к вылился. А не в курятник за 200к$ без ремонта. Плюс ремонт +100к$ минимум
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:31

  xio13 написав:
  Унуноктий написав:а вы где хотите купить квартиру?

Так у меня уже есть квартира в Киеве. Я просто удивлен как чел мантрует на мопы, входные групы, запахи в холле ))) правда не учитывает что за мопом бомжара обоссаный спит за углом.

Правы были что таким пасажирам нужен дом. И он бы какраз в 300к вылился. А не в курятник за 200к$ без ремонта. Плюс ремонт +100к$ минимум

Дом где? Мне нужен в центре. Па300 есть?
PS Ребята, я понимаю, что вас раздражают красивые дома и мопы. У вас фаза отрицания. Это пройдет со временем. У многих здесь прошло.
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