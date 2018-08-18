Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.
макс для таких долбо'бов как ті есть частніе дома
Уну, дай пару мастерклассов в зуме: как стать таким умным как ты.
я вчера давал ссылку на дом в ворзеле (новострой) по 100 уе/m2 ото задарма. Имхо эконом-спрос в Киеве от 850 а в пригороде 550-600
Так, я бачив те дивовижне оголошення... Але щодо нього є сумніви. Багато в інетах підлих і нечесних продавців. Особливо то помітно на м2бомбері, якщо роздивлятись оголошення з малими $$$/м2. Відсутність 24фот (в т.ч. і самих кімнат), докладного опису й пояснень – найчастіше свідчать, мабуть, про якусь брехню. Ще незбудоване, або дуже проблемне, чи ціна лише за частинку... Напр., у тому будинку – можуть продавати за ті 3х тисяч – лише маленьку квартиру.
Але 100$ за м2 таки існує! У регіонах.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
vitaliian написав: Макс что делать здоровому-работоспособному человеку который не нужен в собственной стране?
Я запутался: так куда поедут из Киева? Обратно в провинцию или на пешеходный переход Угрынив-Долгобычув? Тогда зачем нужна недвига в провинции?
Вы реально зомбировались прелестью Киева. Может это новый вид мантры?
В киеве ничего нету лучше других городов, кроме красоты центральной исторической части. Которую 90% понаехов которые арендуют койкоместа и тд. Не замечают!!
И $ в нашу страну в основном поступают из сфер , которыэ в Киеве нихрена нету.
Зерно не в Киеве выращивают и сталь так же не тут. Все производства во время карантина и так работали. И только в Киеве армия дармоедов со сферы услуг обосрались от шока.. что доказывает что без них и так обойдется страна...
Bobua написав:Почитав тему... Не всю. :) Лише останні кількадесят сторінок.
І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху. Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху... ... Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
гиги, помоєму, віталіан пише що Іпені з Броварами звиздець.
Але можна ж й інакше сприймати! От я все-одно обома руками за карантини. :-) Бо, в цілому, радий, якщо завдяки сповільненню економік – споживацтво у світі скоротиться. У мене основні витрати – це їжа. А у минулі роки читав статті де таке висміювалось... :-( Але зараз так роблять для всіх. :) Привчать людей, потримавши їх трохи на дешевих крупах і олії – що не треба було купувати мотлох, а краще б мати заощадження. А раптом ще будуть карантини, раз за разом...? (вже бачив статтю на цю тему) І це правильно. ;-) Для Землі так буде ж краще. Сміттєзвалищ має бути менше. Приємно, якщо влада світу знайшла спосіб сповільнити їх наповнення.
Міф про т.з. "глоб.потепління" не діяв – і вони винайшли значно дієвіший спосіб призупинитись.
Але я б не здивувався, якби насправді виявилось, що це був просто сезонний вірус грипу... + правильні картинка у ЗМІ і роздування паніки.
Шедеврально! Оплески стоячи!!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY