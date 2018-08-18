Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я вчера давал ссылку на дом в ворзеле (новострой) по 100 уе/m2 ото задарма. Имхо эконом-спрос в Киеве от 850 а в пригороде 550-600
Так, я бачив те дивовижне оголошення... Але щодо нього є сумніви. Багато в інетах підлих і нечесних продавців. Особливо то помітно на м2бомбері, якщо роздивлятись оголошення з малими $$$/м2. Відсутність 24фот (в т.ч. і самих кімнат), докладного опису й пояснень – найчастіше свідчать, мабуть, про якусь брехню. Ще незбудоване, або дуже проблемне, чи ціна лише за частинку... Напр., у тому будинку – можуть продавати за ті 3х тисяч – лише маленьку квартиру.
Але 100$ за м2 таки існує! У регіонах.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
vitaliian написав: Макс что делать здоровому-работоспособному человеку который не нужен в собственной стране?
Я запутался: так куда поедут из Киева? Обратно в провинцию или на пешеходный переход Угрынив-Долгобычув? Тогда зачем нужна недвига в провинции?
Вы реально зомбировались прелестью Киева. Может это новый вид мантры?
В киеве ничего нету лучше других городов, кроме красоты центральной исторической части. Которую 90% понаехов которые арендуют койкоместа и тд. Не замечают!!
И $ в нашу страну в основном поступают из сфер , которыэ в Киеве нихрена нету.
Зерно не в Киеве выращивают и сталь так же не тут. Все производства во время карантина и так работали. И только в Киеве армия дармоедов со сферы услуг обосрались от шока.. что доказывает что без них и так обойдется страна...
Bobua написав:Почитав тему... Не всю. :) Лише останні кількадесят сторінок.
І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху. Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху... ... Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
гиги, помоєму, віталіан пише що Іпені з Броварами звиздець.
Але можна ж й інакше сприймати! От я все-одно обома руками за карантини. :-) Бо, в цілому, радий, якщо завдяки сповільненню економік – споживацтво у світі скоротиться. У мене основні витрати – це їжа. А у минулі роки читав статті де таке висміювалось... :-( Але зараз так роблять для всіх. :) Привчать людей, потримавши їх трохи на дешевих крупах і олії – що не треба було купувати мотлох, а краще б мати заощадження. А раптом ще будуть карантини, раз за разом...? (вже бачив статтю на цю тему) І це правильно. ;-) Для Землі так буде ж краще. Сміттєзвалищ має бути менше. Приємно, якщо влада світу знайшла спосіб сповільнити їх наповнення.
Міф про т.з. "глоб.потепління" не діяв – і вони винайшли значно дієвіший спосіб призупинитись.
Але я б не здивувався, якби насправді виявилось, що це був просто сезонний вірус грипу... + правильні картинка у ЗМІ і роздування паніки.
Шедеврально! Оплески стоячи!!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Унуноктий написав:а вы где хотите купить квартиру?
Так у меня уже есть квартира в Киеве. Я просто удивлен как чел мантрует на мопы, входные групы, запахи в холле ))) правда не учитывает что за мопом бомжара обоссаный спит за углом.
Правы были что таким пасажирам нужен дом. И он бы какраз в 300к вылился. А не в курятник за 200к$ без ремонта. Плюс ремонт +100к$ минимум
Дом где? Мне нужен в центре. Па300 есть? PS Ребята, я понимаю, что вас раздражают красивые дома и мопы. У вас фаза отрицания. Это пройдет со временем. У многих здесь прошло.
проблема экономики и большинства, преобладающего числа индивидов, в ограниченности ресурсов. поэтому каждый пытается подобрать оптимальное соотношение выгода-затраты, ограниченный бюджетом
мысль проста: 3800 за голые стены в далеко не лучшем месте города (далеко не лучшем центре) - это примха богатеев. не больше и не меньше. мопы или не мопы
инвестиционная привлекательность такого вложения тоже сомнительна. в этой цене сидит премия за новизну, которая будет со временем уходить. такой премии нет у домов попроще и динамика их цен будет лучше. внутренняя норма доходности аренды вероятно тоже ниже. и уж точно ниже ликвидность.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
xio13 написав:Так у меня уже есть квартира в Киеве. Я просто удивлен как чел мантрует на мопы, входные групы, запахи в холле ))) правда не учитывает что за мопом бомжара обоссаный спит за углом.
Сейчас многие готовы платить не только непосредственно за квадратные метры своей квартиры, но и за МОПы, за среду обитания, атмосферу, инфраструктуру в ЖК и т.д. Поэтому комплексные застройки выигрывают перед точечными. Тот же КАН именно на этих желаниях и играет и как видите, прекрасно себя чувствует. Вам, вероятно, все это не важно. А многие не будут смотреть квартиру в убогом доме с обшарпанными МОПами, жалкой придомовой территорией и т.д., пусть даже сама квартира будет офигенской.
Востаннє редагувалось Natt в Суб 30 тра, 2020 00:59, всього редагувалось 2 разів.
adeges написав:проблема экономики и большинства, преобладающего числа индивидов, в ограниченности ресурсов. поэтому каждый пытается подобрать оптимальное соотношение выгода-затраты, ограниченный бюджетом
мысль проста: 3800 за голые стены в далеко не лучшем месте города (далеко не лучшем центре) - это примха богатеев. не больше и не меньше. мопы или не мопы
инвестиционная привлекательность такого вложения тоже сомнительна. в этой цене сидит премия за новизну, которая будет со временем уходить. такой премии нет у домов попроще и динамика их цен будет лучше. внутренняя норма доходности аренды вероятно тоже ниже. и уж точно ниже ликвидность.
В лучшем месте (Грушевского 9А и Мазепы, 11Б) такое от 5куе за метр и площади от 200 квадратов. Не все "богатеи" могут себе позволить. Но я не покупал по 3800. Я покупал в 2 раза дешевле. И место, в котором купил, мне нравится больше, чем Деловая. Хотя и Деловая - там где она переходит в Большую Васильковскую, мне нравится.
airmax78 написав:Дом где? Мне нужен в центре. Па300 есть? PS Ребята, я понимаю, что вас раздражают красивые дома и мопы. У вас фаза отрицания. Это пройдет со временем. У многих здесь прошло.
Слушай, вот не надо таких шорткатов) Понимаю, что любой, кто пишет о коррекции цен, для тебя как камень в ботинке, потому что ты недавно потратился. Но это не значит, что все, кто за дешевей - и за компромисс качества.
Тетрисы тоже будут дешеветь. Как сильно - посмотрим. Меньше в %, чем круши - вероятно
airmax78 написав:Дом где? Мне нужен в центре. Па300 есть? PS Ребята, я понимаю, что вас раздражают красивые дома и мопы. У вас фаза отрицания. Это пройдет со временем. У многих здесь прошло.
Слушай, вот не надо таких шорткатов) Понимаю, что любой, кто пишет о коррекции цен, для тебя как камень в ботинке, потому что ты недавно потратился. Но это не значит, что все, кто за дешевей - и за компромисс качества.
Тетрисы тоже будут дешеветь. Как сильно - посмотрим. Меньше в %, чем круши - вероятно
Оно в нашей стране по-другому редко бывает. Единственный раз - с испугу в 2015м. И то, резко подняв качество отделки и инфраструктуры - начали делать по 10-12 квартир на этаже при том же количестве лифтов + увеличивать этажность и плотность застройки. Чего ждешь в этот раз?