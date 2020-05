Додано: Суб 30 тра, 2020 00:45

airmax78 написав: xio13 написав: Унуноктий написав: а вы где хотите купить квартиру? а вы где хотите купить квартиру?

Так у меня уже есть квартира в Киеве. Я просто удивлен как чел мантрует на мопы, входные групы, запахи в холле ))) правда не учитывает что за мопом бомжара обоссаный спит за углом.



Правы были что таким пасажирам нужен дом. И он бы какраз в 300к вылился. А не в курятник за 200к$ без ремонта. Плюс ремонт +100к$ минимум Так у меня уже есть квартира в Киеве. Я просто удивлен как чел мантрует на мопы, входные групы, запахи в холле ))) правда не учитывает что за мопом бомжара обоссаный спит за углом.Правы были что таким пасажирам нужен дом. И он бы какраз в 300к вылился. А не в курятник за 200к$ без ремонта. Плюс ремонт +100к$ минимум

Дом где? Мне нужен в центре. Па300 есть?

PS Ребята, я понимаю, что вас раздражают красивые дома и мопы. У вас фаза отрицания. Это пройдет со временем. У многих здесь прошло. Дом где? Мне нужен в центре. Па300 есть?PS Ребята, я понимаю, что вас раздражают красивые дома и мопы. У вас фаза отрицания. Это пройдет со временем. У многих здесь прошло.



проблема экономики и большинства, преобладающего числа индивидов, в ограниченности ресурсов. поэтому каждый пытается подобрать оптимальное соотношение выгода-затраты, ограниченный бюджетом



мысль проста: 3800 за голые стены в далеко не лучшем месте города (далеко не лучшем центре) - это примха богатеев. не больше и не меньше. мопы или не мопы



инвестиционная привлекательность такого вложения тоже сомнительна. в этой цене сидит премия за новизну, которая будет со временем уходить. такой премии нет у домов попроще и динамика их цен будет лучше. внутренняя норма доходности аренды вероятно тоже ниже. и уж точно ниже ликвидность. проблема экономики и большинства, преобладающего числа индивидов, в ограниченности ресурсов. поэтому каждый пытается подобрать оптимальное соотношение выгода-затраты, ограниченный бюджетоммысль проста: 3800 за голые стены в далеко не лучшем месте города (далеко не лучшем центре) - это примха богатеев. не больше и не меньше. мопы или не мопыинвестиционная привлекательность такого вложения тоже сомнительна. в этой цене сидит премия за новизну, которая будет со временем уходить. такой премии нет у домов попроще и динамика их цен будет лучше. внутренняя норма доходности аренды вероятно тоже ниже. и уж точно ниже ликвидность.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California