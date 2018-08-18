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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 02:11
Grand Touring написав:
думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом
Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 03:16
airmax78 написав: rjkz написав: vitaliian написав:
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.
Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.
Я не про это.
Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно.
Когда тихо и для себя - это норм.
У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 03:17
airmax78 написав: rjkz написав: vitaliian написав:
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.
Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.
Я не про это.
Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно.
Когда тихо и для себя - это норм.
У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 03:25
airmax78 написав: rjkz написав: vitaliian написав:
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.
Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.
Я не про это.
Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно.
Когда тихо и для себя - это норм.
У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?
Хорошее жилье я сам люблю, можно сказать получаю эстетическое наслаждение. Мне совсем не все равно в чем жить...Кстати, тоже интересно...в 00-х у меня было 2 хаты в домах 00-х, но ездил на 10+ летней европейке и делал в этих хатах ремонты, что тоже не дешево...это в то время, когда вокруг все в кредит брали весьма недешевые тачки, живя в арендных убитых (тогда они все были убитые) хрущах. Это как назвать? Я-то свои хаты не афишировал...но с каким презрением смотрели на мое точило эти счастливчики
И мне было как-то абсолютно пофиг, что меня считают нищебродом.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 03:29
investorkiev написав:
Вот и перевернулись.
Дефицит внешней торговли в апреле 2019 года = 824 млн. долл.
ПРОфицит внешней торговли в апреле 2020 года = 748 млн. долл.
(Экспорт -7.5% год-к-году, импорт -33%)
Но это по понятной причине и курс при этом 27.
Когда карантин закончится и народ начнет покупать по мелочам импорт - куда курс пойдет с балансом?
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