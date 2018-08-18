Додано: Суб 30 тра, 2020 03:25

airmax78 написав: rjkz написав: vitaliian написав: причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника. причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.



Это массовый постнищебродский синдром.

Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".



Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами. Это массовый постнищебродский синдром.Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.

Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК. Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.

Я не про это.Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно.Когда тихо и для себя - это норм.У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?Хорошее жилье я сам люблю, можно сказать получаю эстетическое наслаждение. Мне совсем не все равно в чем жить...Кстати, тоже интересно...в 00-х у меня было 2 хаты в домах 00-х, но ездил на 10+ летней европейке и делал в этих хатах ремонты, что тоже не дешево...это в то время, когда вокруг все в кредит брали весьма недешевые тачки, живя в арендных убитых (тогда они все были убитые) хрущах. Это как назвать? Я-то свои хаты не афишировал...но с каким презрением смотрели на мое точило эти счастливчикиИ мне было как-то абсолютно пофиг, что меня считают нищебродом.