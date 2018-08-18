Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.
Это массовый постнищебродский синдром. Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.
Я не про это. Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно. Когда тихо и для себя - это норм. У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?
investorkiev написав:Вот и перевернулись. Дефицит внешней торговли в апреле 2019 года = 824 млн. долл. ПРОфицит внешней торговли в апреле 2020 года = 748 млн. долл. (Экспорт -7.5% год-к-году, импорт -33%)
Но это по понятной причине и курс при этом 27. Когда карантин закончится и народ начнет покупать по мелочам импорт - куда курс пойдет с балансом?
А поки все йде до цієї невідворотної події, рекомендую почитати цікаве чтиво про те, що точно залишиться після нас. Обіцяю що кожен зможе інтерпретувати по своєму:-) зможе знайди і зраду, і перемогу. але головне об’єктивна інформація і фоточки:-)
rjkz написав:[quote="4976863:vitaliian]причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.[/quote]
Это массовый постнищебродский синдром. Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.[/quote] Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.[/quote]
Я не про это. Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно. Когда тихо и для себя - это норм. У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?[/quote][/quote][/quote][/quote]
Життям.
Хз чого чого Ви так про МОПи. Чому Вам всім так погано коли красиво і функціонально... заходиш увечорі після важкого дня, а тут музика грає і ДУЖЕ приємно пахне... Зверніть увагу, Ви ж за це не платите ні копійки, а Я по факту плачу за те щоб відремонували в хрущі під’їзд в з дахом і переклали асфальт..
Зи. Написано з айфону... Я ним не міряюсь. чим це Вам не подобається .... це ж теж мій вибір. Чому людей хвилює скільки Я на нього працював і що Я не доїв...