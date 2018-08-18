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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4093409440954096

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 69
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
35%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 02:11

  Grand Touring написав:думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом

Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 03:16

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.


Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
:mrgreen:
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.

Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.


Я не про это.
Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно.
Когда тихо и для себя - это норм.
У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 03:17

дел
Востаннє редагувалось rjkz в Суб 30 тра, 2020 04:35, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 03:25

Дел.
Востаннє редагувалось rjkz в Суб 30 тра, 2020 04:34, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 03:29

  investorkiev написав:Вот и перевернулись.
Дефицит внешней торговли в апреле 2019 года = 824 млн. долл.
ПРОфицит внешней торговли в апреле 2020 года = 748 млн. долл.
(Экспорт -7.5% год-к-году, импорт -33%)


Но это по понятной причине и курс при этом 27.
Когда карантин закончится и народ начнет покупать по мелочам импорт - куда курс пойдет с балансом?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 06:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Большая статья. Не все так плохо. http://budport.com.ua/news/17604-karant ... vizhimosti
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lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 06:57

  lel написав:http://budport.com.ua/news/17604-karantinnye-trendy-na-zhile-kak-covid-19-menyaet-spros-na-kvartiry-i-rynok-zhiloy-nedvizhimosti.

Нет пермишина для аксеса. Надо какая-то регистрация??
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:43

Брейк. В Любомувипадку ми всі помремо.

А поки все йде до цієї невідворотної події, рекомендую почитати цікаве чтиво про те, що точно залишиться після нас. Обіцяю що кожен зможе інтерпретувати по своєму:-) зможе знайди і зраду, і перемогу. але головне об’єктивна інформація і фоточки:-)

https://tov-tob.livejournal.com/157447.html
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:58

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:[quote="4976863:vitaliian]причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.[/quote]

Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
:mrgreen:
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.[/quote]
Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.[/quote]

Я не про это.
Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно.
Когда тихо и для себя - это норм.
У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?[/quote][/quote][/quote][/quote]



Життям.


Хз чого чого Ви так про МОПи. Чому Вам всім так погано коли красиво і функціонально... заходиш увечорі після важкого дня, а тут музика грає і ДУЖЕ приємно пахне...
Зверніть увагу, Ви ж за це не платите ні копійки, а Я по факту плачу за те щоб відремонували в хрущі під’їзд в з дахом і переклали асфальт..

Зи. Написано з айфону... Я ним не міряюсь. чим це Вам не подобається .... це ж теж мій вибір. Чому людей хвилює скільки Я на нього працював і що Я не доїв...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:58

  lel написав:Большая статья. Не все так плохо. http://budport.com.ua/news/17604-karant ... vizhimosti
Локация, локация, локация.

Интересно было почитать. Мы как раз недавно почти все эти тенденции обсуждали. Только мы тут тему балконов и террас не раскрыли, а так в целом статья перекликается с мнением части форумчан.
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