rjkz написав:

[quote="4976863:vitaliian]причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.[/quote]Это массовый постнищебродский синдром.Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.[/quote]Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.[/quote]Я не про это.Когда люди изо всех сил пыжатся показать свое финансовое благополучие ДРУГИМ - это оно.Когда тихо и для себя - это норм.У тебя нет знакомых, живущих с родителями в 40+ лет, при этом им хватило сбережений на 1,5 месяца карантина, но 3-4 раза в год гоняющих на моря, выкладывая все это в ФБ? У меня есть! И как это назвать?[/quote][/quote][/quote][/quote]