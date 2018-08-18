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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:24
барабашов написав: Grand Touring написав:
думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом
Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?
Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12
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Grand Touring
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:36
Grand Touring написав: барабашов написав: Grand Touring написав:
думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом
Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?
Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12
В черкассах однокомнатные и так никогда не были по 1000$ за м2. Или с 12000$ за 25м2 упадет еще минус 50% ?)) До 6009$ ?)))))
Надия по 500$ продает и так.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:51
xio13 те что мне нравились начинались с таких ценников. Советская панелька однушка = 36 м2, новострой - площадь больше
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Grand Touring
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:25
Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
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