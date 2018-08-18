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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4094409540964097

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 69
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
35%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:24

  барабашов написав:
  Grand Touring написав:думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом

Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?

Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12
Grand Touring
 
Повідомлень: 310
З нами з: 23.03.20
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Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:36

  Grand Touring написав:
  барабашов написав:
  Grand Touring написав:думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом

Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?

Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12


В черкассах однокомнатные и так никогда не были по 1000$ за м2. Или с 12000$ за 25м2 упадет еще минус 50% ?)) До 6009$ ?)))))

Надия по 500$ продает и так.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:51

xio13 те что мне нравились начинались с таких ценников. Советская панелька однушка = 36 м2, новострой - площадь больше
Grand Touring
 
Повідомлень: 310
З нами з: 23.03.20
Подякував: 66 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:25

  lel написав:Большая статья. Не все так плохо. http://budport.com.ua/news/17604-karant ... vizhimosti
Локация, локация, локация.

Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
airmax78
 
Повідомлень: 34650
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  #<1 ... 4094409540964097
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