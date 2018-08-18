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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4095409640974098>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 69
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
35%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:24

  барабашов написав:
  Grand Touring написав:думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом

Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?

Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:36

  Grand Touring написав:
  барабашов написав:
  Grand Touring написав:думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом

Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?

Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12


В черкассах однокомнатные и так никогда не были по 1000$ за м2. Или с 12000$ за 25м2 упадет еще минус 50% ?)) До 6009$ ?)))))

Надия по 500$ продает и так.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:51

xio13 те что мне нравились начинались с таких ценников. Советская панелька однушка = 36 м2, новострой - площадь больше
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:25

  lel написав:Большая статья. Не все так плохо. http://budport.com.ua/news/17604-karant ... vizhimosti
Локация, локация, локация.

Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:48

  airmax78 написав:
  lel написав:Большая статья. Не все так плохо. http://budport.com.ua/news/17604-karant ... vizhimosti
Локация, локация, локация.

Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.


Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.
Востаннє редагувалось xio13 в Суб 30 тра, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:48

Імхо, але ви не те обговорюєте :)
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете.

1. Мудрі айтішнегі вже давно закордоном, розумні можуть і з КРЖН звалити, а трішки "тугі" почнуть валити якраз після того, як іх перщий раз штрафонуть.
Який буде цікаво вплив на КРЖН?

2. Чому це Зе так запереживав стосовно армії? Імхо, 3 варінти:
- готується "хорватський" варіант, бо Донбаський кейс в .опі,
- є інфо стосовно найбличих планів Норс Найджірії,
- особиста армія Зе проти алехаторів.

Вплив на КРЖН? В любому зі сценаріїв негатив :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:54

  change_pm написав:Вплив на КРЖН? В любому зі сценаріїв негатив :!:


Чому негатив, а якже мантри Трібеки про дешеву імпотеку, ракета вже достатньо прогрілася і тільки ззекредитами залишилося її виштовхнути зі стапелю? Лети пташко)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:08

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  lel написав:Большая статья. Не все так плохо. http://budport.com.ua/news/17604-karant ... vizhimosti
Локация, локация, локация.

Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.


Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.

Вы нам из Якутии пишете? Я снега в Киеве уже 2 года не видел. Тем более 50 см. Да и что на балконе делать в холод: что со снегом, что без снега?
Балкон - это для весны, лета и осени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:14

  foxluck написав:
  Жека79 написав:В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр

Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.
Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?
Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).


Если это вопрос ко мне, то я не покупал НЛ. Это был просто такой себе индикатор, за которым я следил. Мне не нравится концепция этого жк, а ещё больше мне не нравится управляющая компания которая там рулит. У меня довольно много знакомых там живет, и я хорошо знаю ситуацию изнутри.

Пс. Вы точно брали в октябре 2019? Может в октябре 2018?? Повторюсь, в феврале 2020- тоесть через 4 месяца после вашей покупки, ценник уже был под 4к за метр. И при этом, выбирать особо не из чего было, показали 3 варианта из которых 2 отпали сразу из-за вида в забор, и почти все было продано.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:17

  change_pm написав:Імхо, але ви не те обговорюєте :)
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете.

1. Мудрі айтішнегі вже давно закордоном, розумні можуть і з КРЖН звалити, а трішки "тугі" почнуть валити якраз після того, як іх перщий раз штрафонуть.
Який буде цікаво вплив на КРЖН?

2. Чому це Зе так запереживав стосовно армії? Імхо, 3 варінти:
- готується "хорватський" варіант, бо Донбаський кейс в .опі,
- є інфо стосовно найбличих планів Норс Найджірії,
- особиста армія Зе проти алехаторів.

Вплив на КРЖН? В любому зі сценаріїв негатив :!:

У Зе есть одна одновременно плохая и хорошая черта: чтобы он ни пытался внедрить в Украине - у него ничего не получается. Поэтому прочитали и забыли.
airmax78
 
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