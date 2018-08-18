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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:24
барабашов написав: Grand Touring написав:
думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом
Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?
Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12
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Grand Touring
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:36
Grand Touring написав: барабашов написав: Grand Touring написав:
думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом
Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?
Черкассы, однокомнатная 25-26 стремится на 12
В черкассах однокомнатные и так никогда не были по 1000$ за м2. Или с 12000$ за 25м2 упадет еще минус 50% ?)) До 6009$ ?)))))
Надия по 500$ продает и так.
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xio13
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:51
xio13 те что мне нравились начинались с таких ценников. Советская панелька однушка = 36 м2, новострой - площадь больше
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:25
Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
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airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:48
airmax78 написав:
Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.
Востаннє редагувалось xio13
в Суб 30 тра, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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xio13
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:48
Імхо, але ви не те обговорюєте
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете.
1. Мудрі айтішнегі вже давно закордоном, розумні можуть і з КРЖН звалити, а трішки "тугі" почнуть валити якраз після того, як іх перщий раз штрафонуть.
Який буде цікаво вплив на КРЖН?
2. Чому це Зе так запереживав стосовно армії? Імхо, 3 варінти:
- готується "хорватський" варіант, бо Донбаський кейс в .опі,
- є інфо стосовно найбличих планів Норс Найджірії,
- особиста армія Зе проти алехаторів.
Вплив на КРЖН? В любому зі сценаріїв негатив
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change_pm
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:54
change_pm написав:
Вплив на КРЖН? В любому зі сценаріїв негатив
Чому негатив, а якже мантри Трібеки про дешеву імпотеку, ракета вже достатньо прогрілася і тільки ззекредитами залишилося її виштовхнути зі стапелю? Лети пташко)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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remark
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Додано: Суб 30 тра, 2020 10:08
xio13 написав: airmax78 написав:
Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось.
И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.
Вы нам из Якутии пишете? Я снега в Киеве уже 2 года не видел. Тем более 50 см. Да и что на балконе делать в холод: что со снегом, что без снега?
Балкон - это для весны, лета и осени.
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airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 10:14
foxluck написав: Жека79 написав:
В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр
Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.
Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?
Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).
Если это вопрос ко мне, то я не покупал НЛ. Это был просто такой себе индикатор, за которым я следил. Мне не нравится концепция этого жк, а ещё больше мне не нравится управляющая компания которая там рулит. У меня довольно много знакомых там живет, и я хорошо знаю ситуацию изнутри.
Пс. Вы точно брали в октябре 2019? Может в октябре 2018?? Повторюсь, в феврале 2020- тоесть через 4 месяца после вашей покупки, ценник уже был под 4к за метр. И при этом, выбирать особо не из чего было, показали 3 варианта из которых 2 отпали сразу из-за вида в забор, и почти все было продано.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Суб 30 тра, 2020 10:17
change_pm написав:
Імхо, але ви не те обговорюєте
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете.
1. Мудрі айтішнегі вже давно закордоном, розумні можуть і з КРЖН звалити, а трішки "тугі" почнуть валити якраз після того, як іх перщий раз штрафонуть.
Який буде цікаво вплив на КРЖН?
2. Чому це Зе так запереживав стосовно армії? Імхо, 3 варінти:
- готується "хорватський" варіант, бо Донбаський кейс в .опі,
- є інфо стосовно найбличих планів Норс Найджірії,
- особиста армія Зе проти алехаторів.
Вплив на КРЖН? В любому зі сценаріїв негатив
У Зе есть одна одновременно плохая и хорошая черта: чтобы он ни пытался внедрить в Украине - у него ничего не получается. Поэтому прочитали и забыли.
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airmax78
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