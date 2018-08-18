Додано: Суб 30 тра, 2020 10:14

foxluck написав: Жека79 написав: В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр

Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.

Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?

Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ). Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).

Если это вопрос ко мне, то я не покупал НЛ. Это был просто такой себе индикатор, за которым я следил. Мне не нравится концепция этого жк, а ещё больше мне не нравится управляющая компания которая там рулит. У меня довольно много знакомых там живет, и я хорошо знаю ситуацию изнутри.Пс. Вы точно брали в октябре 2019? Может в октябре 2018?? Повторюсь, в феврале 2020- тоесть через 4 месяца после вашей покупки, ценник уже был под 4к за метр. И при этом, выбирать особо не из чего было, показали 3 варианта из которых 2 отпали сразу из-за вида в забор, и почти все было продано.