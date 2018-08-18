Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Вы точно брали в октябре 2019? Может в октябре 2018?? Повторюсь, в феврале 2020- тоесть через 4 месяца после вашей покупки, ценник уже был под 4к за метр. И при этом, выбирать особо не из чего было, показали 3 варианта из которых 2 отпали сразу из-за вида в забор, и почти все было продано.
Точно в октябре 2019 (меньше года назад). Его тогда только ввели в эксплуатацию. Я очень недоверчивый поэтому принципиально покупаю в уже построеном доме даже если это дороже. А так уже можно было вживую подняться в квартиру, посмотреть что там и как и даже перед оплатой застройщик устранил небольшие недоделки, которые я обнаружил и им показал. Этаж правда чуть ниже середины. Не совсем низко (не в забор), но и не супервидовой. Для меня верхние этажи не настолько большое преимущество, чтобы платить за них. Правда надо признать, что через месяц после сделки цены существенно выросли - так что я вроде еще во время успел.
airmax78 написав:Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось. И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.
Вы нам из Якутии пишете? Я снега в Киеве уже 2 года не видел. Тем более 50 см. Да и что на балконе делать в холод: что со снегом, что без снега? Балкон - это для весны, лета и осени.
Как относятся соседи, которые застеклились, сделали ремонт и даже отапливают лоджию, если к одного она не застеклена и дождь со снегом течет на потолок этажом ниже)))
И сразу ещё один вопрос: а почему как ни пафосный ЖК, так вместо осбб - УК. Им лень заморачиваться, или просто не считают деньги? Повторюсь, на примере моего дома за 3-4 грн/метр имеем деньги на счетах и на диодное освещение,и на камеры, и видеодомофоны на подъездах. А УК небось стрижет 20 грн?
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
xio13 написав: Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.
Вы нам из Якутии пишете? Я снега в Киеве уже 2 года не видел. Тем более 50 см. Да и что на балконе делать в холод: что со снегом, что без снега? Балкон - это для весны, лета и осени.
Как относятся соседи, которые застеклились, сделали ремонт и даже отапливают лоджию, если к одного она не застеклена и дождь со снегом течет на потолок этажом ниже)))
И сразу ещё один вопрос: а почему как ни пафосный ЖК, так вместо осбб - УК. Им лень заморачиваться, или просто не считают деньги? Повторюсь, на примере моего дома за 3-4 грн/метр имеем деньги на счетах и на диодное освещение,и на камеры, и видеодомофоны на подъездах. А УК небось стрижет 20 грн?
Не знаю как относятся. К счастью у меня таких соседей больше нет и, надеюсь, никогда не будет. Обычно, в таких домах живут люди которые готовы платить больше, лишь бы не тратить время на управление своим домом. Но при условии, что УК действительно за домом следит (как у КАН). Если же начинается халтура за большие деньги - то тут же начинаются и движения в сторону ОСМД.