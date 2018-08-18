Додано: Суб 30 тра, 2020 10:26

Жека79 написав: Вы точно брали в октябре 2019? Может в октябре 2018?? Повторюсь, в феврале 2020- тоесть через 4 месяца после вашей покупки, ценник уже был под 4к за метр. И при этом, выбирать особо не из чего было, показали 3 варианта из которых 2 отпали сразу из-за вида в забор, и почти все было продано. Вы точно брали в октябре 2019? Может в октябре 2018?? Повторюсь, в феврале 2020- тоесть через 4 месяца после вашей покупки, ценник уже был под 4к за метр. И при этом, выбирать особо не из чего было, показали 3 варианта из которых 2 отпали сразу из-за вида в забор, и почти все было продано.

Точно в октябре 2019 (меньше года назад). Его тогда только ввели в эксплуатацию. Я очень недоверчивый поэтому принципиально покупаю в уже построеном доме даже если это дороже. А так уже можно было вживую подняться в квартиру, посмотреть что там и как и даже перед оплатой застройщик устранил небольшие недоделки, которые я обнаружил и им показал. Этаж правда чуть ниже середины. Не совсем низко (не в забор), но и не супервидовой. Для меня верхние этажи не настолько большое преимущество, чтобы платить за них.Правда надо признать, что через месяц после сделки цены существенно выросли - так что я вроде еще во время успел.