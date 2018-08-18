Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Вы точно брали в октябре 2019? Может в октябре 2018?? Повторюсь, в феврале 2020- тоесть через 4 месяца после вашей покупки, ценник уже был под 4к за метр. И при этом, выбирать особо не из чего было, показали 3 варианта из которых 2 отпали сразу из-за вида в забор, и почти все было продано.
Точно в октябре 2019 (меньше года назад). Его тогда только ввели в эксплуатацию. Я очень недоверчивый поэтому принципиально покупаю в уже построеном доме даже если это дороже. А так уже можно было вживую подняться в квартиру, посмотреть что там и как и даже перед оплатой застройщик устранил небольшие недоделки, которые я обнаружил и им показал. Этаж правда чуть ниже середины. Не совсем низко (не в забор), но и не супервидовой. Для меня верхние этажи не настолько большое преимущество, чтобы платить за них. Правда надо признать, что через месяц после сделки цены существенно выросли - так что я вроде еще во время успел.
airmax78 написав:Больше площадь, больше отдельных комнат. Все как тут обсуждалось. И, надо же, балкон может быть неостекленным... в Киеве. Какой тяжелый путь пришлось пройти людям, чтобы это понять.
Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.
Вы нам из Якутии пишете? Я снега в Киеве уже 2 года не видел. Тем более 50 см. Да и что на балконе делать в холод: что со снегом, что без снега? Балкон - это для весны, лета и осени.
Как относятся соседи, которые застеклились, сделали ремонт и даже отапливают лоджию, если к одного она не застеклена и дождь со снегом течет на потолок этажом ниже)))
И сразу ещё один вопрос: а почему как ни пафосный ЖК, так вместо осбб - УК. Им лень заморачиваться, или просто не считают деньги? Повторюсь, на примере моего дома за 3-4 грн/метр имеем деньги на счетах и на диодное освещение,и на камеры, и видеодомофоны на подъездах. А УК небось стрижет 20 грн?
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
xio13 написав: Очень гармонично будет выходить на неостекленный балкон с кофейком, когда там 50 см снега навалит.
Вы нам из Якутии пишете? Я снега в Киеве уже 2 года не видел. Тем более 50 см. Да и что на балконе делать в холод: что со снегом, что без снега? Балкон - это для весны, лета и осени.
Как относятся соседи, которые застеклились, сделали ремонт и даже отапливают лоджию, если к одного она не застеклена и дождь со снегом течет на потолок этажом ниже)))
И сразу ещё один вопрос: а почему как ни пафосный ЖК, так вместо осбб - УК. Им лень заморачиваться, или просто не считают деньги? Повторюсь, на примере моего дома за 3-4 грн/метр имеем деньги на счетах и на диодное освещение,и на камеры, и видеодомофоны на подъездах. А УК небось стрижет 20 грн?
Не знаю как относятся. К счастью у меня таких соседей больше нет и, надеюсь, никогда не будет. Обычно, в таких домах живут люди которые готовы платить больше, лишь бы не тратить время на управление своим домом. Но при условии, что УК действительно за домом следит (как у КАН). Если же начинается халтура за большие деньги - то тут же начинаются и движения в сторону ОСМД.
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.
Ну хз что там хорошего. Но если нравится и для себя берите. За 80 куе отдадут думаю. Может и меньше.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест. "Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.