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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4096409740984099>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 69
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
35%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:28

  Любопытный написав:Рассматриваю для себя вариант:
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15967513

Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену?
С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить.
С минусов - может просесть в цене, не правый берег.

Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.


Ну хз что там хорошего. Но если нравится и для себя берите. За 80 куе отдадут думаю. Может и меньше.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест.
"Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.

Сьогодні спілкувався із інвесторами незавершених житлових будівництв банку Аркада, що вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням
@ZelenskyyUa
разом із
@KlichkoVitali
, начальником
@PoliceKyiv
вирішуємо проблеми інвесторів
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 12:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:51

  vitaliian написав:Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест.
"Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.

Стройки стройсь, раз-два!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:53

  vitaliian написав:Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест.
"Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.


Повезло аркадовским инвесторам взять по низкой цене, теперь достроят с такими покровителями.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Повезло аркадовским инвесторам взять по низкой цене, теперь достроят с такими покровителями.
уже вижу как пароходы со стройматериалами несутся океанами к патриотике и эврике. Может под шумок мвдшные днепровские вежи достроят (300 частных инвесторов вложили 90 млн ещё по курсу 5,05) и дарницкий жд вокзал внезапно ставший ненужным
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:06

  vitaliian написав:
  remark написав:Повезло аркадовским инвесторам взять по низкой цене, теперь достроят с такими покровителями.
уже вижу как пароходы со стройматериалами несутся океанами к патриотике и эврике. Может под шумок мвдшные днепровские вежи достроят и дарницкий жд вокзал внезапно ставший ненужным

По милицейскому свистку. Хотя можно заключенных использовать на тяжелых работах. Паливоду того же.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:08

  vitaliian написав:Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест.
"Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.

Сьогодні спілкувався із інвесторами незавершених житлових будівництв банку Аркада, що вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням
@ZelenskyyUa
разом із
@KlichkoVitali
, начальником
@PoliceKyiv
вирішуємо проблеми інвесторів


Интересно, почему Аваков? :D То, что у него президентские амбиции, то понятно. Но тут он явно не в тему, если только у него нет рычагов. Он не НБУ - рефинанс дать не может, не КГГА - долг города перед Аркадой погасить тоже не может. А вот пресануть Паливоду, который что-то припрятал из денег инвесторов - пожалуй :roll: Оно? Или есть другие мнения?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:То, что у него президентские амбиции, то понятно.
арсен чётко намекнул что виталя останется мэром.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:22

  prosecutor написав:
  Любопытный написав:Рассматриваю для себя вариант:
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15967513

Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену?
С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить.
С минусов - может просесть в цене, не правый берег.

Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.


Ну хз что там хорошего. Но если нравится и для себя берите. За 80 куе отдадут думаю. Может и меньше.


По такой цене альтернативный вариант сложно найти. По крайней мере из того, что сейчас ест в инете.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:50

Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
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