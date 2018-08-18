Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.
Ну хз что там хорошего. Но если нравится и для себя берите. За 80 куе отдадут думаю. Может и меньше.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест. "Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.
Сьогодні спілкувався із інвесторами незавершених житлових будівництв банку Аркада, що вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням @ZelenskyyUa разом із @KlichkoVitali , начальником @PoliceKyiv вирішуємо проблеми інвесторів
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 12:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест. "Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.
vitaliian написав:Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест. "Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.
Повезло аркадовским инвесторам взять по низкой цене, теперь достроят с такими покровителями.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark написав:Повезло аркадовским инвесторам взять по низкой цене, теперь достроят с такими покровителями.
уже вижу как пароходы со стройматериалами несутся океанами к патриотике и эврике. Может под шумок мвдшные днепровские вежи достроят (300 частных инвесторов вложили 90 млн ещё по курсу 5,05) и дарницкий жд вокзал внезапно ставший ненужным
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у ситуації з недобудовами "Аркади" влада не допустить чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. Про це він написав у Twitter після зустрічі з інвесторами забудовника "Аркада-будівництво", які вийшли на простест. "Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням президента Володимира Зеленського, разом із мером Києва Віталієм Кличком та начальником Поліції Києва вирішуємо проблеми інвесторів", - заявив Аваков.
Сьогодні спілкувався із інвесторами незавершених житлових будівництв банку Аркада, що вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням @ZelenskyyUa разом із @KlichkoVitali , начальником @PoliceKyiv вирішуємо проблеми інвесторів
Интересно, почему Аваков? То, что у него президентские амбиции, то понятно. Но тут он явно не в тему, если только у него нет рычагов. Он не НБУ - рефинанс дать не может, не КГГА - долг города перед Аркадой погасить тоже не может. А вот пресануть Паливоду, который что-то припрятал из денег инвесторов - пожалуй Оно? Или есть другие мнения?
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.
Ну хз что там хорошего. Но если нравится и для себя берите. За 80 куе отдадут думаю. Может и меньше.
По такой цене альтернативный вариант сложно найти. По крайней мере из того, что сейчас ест в инете.
Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.