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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:16
airmax78 написав:Любопытный
Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:18
барабашов написав: Grand Touring написав:
думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом
Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?
Запоріжжя або Кропивницький
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 30 тра, 2020 14:18
Любопытный написав: airmax78 написав:Любопытный
Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?
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