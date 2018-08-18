RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4096409740984099

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 69
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
35%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:16

  airmax78 написав:Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.


Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 399
З нами з: 31.03.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:18

  барабашов написав:
  Grand Touring написав:думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом

Что за город?
Какие примерно сейчас цены по нескольким выборкам?

Запоріжжя або Кропивницький
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19438
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:18

  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.


Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.

А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?
airmax78
 
Повідомлень: 34657
З нами з: 25.10.12
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4052 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4096409740984099
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, remark, Любопытный і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1843, 1844, 1845
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18442 3017569
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 15:01
ihorkyiv
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13474
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.