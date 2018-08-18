|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:18
Любопытный написав: airmax78 написав:Любопытный
Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34659
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 864 раз.
- Подякували: 4052 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:21
Hotab написав: lel написав:
http://budport.com.ua/news/17604-karantinnye-trendy-na-zhile-kak-covid-19-menyaet-spros-na-kvartiry-i-rynok-zhiloy-nedvizhimosti.
Нет пермишина для аксеса. Надо какая-то регистрация??
Може геолокація не та, а якщо через VPN з зони UA?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19442
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:21
airmax78 написав: Любопытный написав: airmax78 написав:Любопытный
Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?
То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:24
Любопытный написав: airmax78 написав:Любопытный
Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
Для начала пробейте причину продажи, возможно там по соседству часто сменяющиеся арендаторы или по близости друзья человека, постоянно воющие или лающие и т.п.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:26
Любопытный написав:
То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?
если что то нравитсо то будет дорожать, а то что не нравится дешеветь. Такие сейчас прогнозы...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 30 тра, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3472
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1030 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:27
remark написав: Любопытный написав: airmax78 написав:Любопытный
Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
Для начала пробейте причину продажи, возможно там по соседству часто сменяющиеся арендаторы или по близости друзья человека, постоянно воющие или лающие и т.п.
Определенно на понижение цены влияют какие-то факторы. Конкретно в этом случае - быстрая продажа, тк собственник переносит производство в другой город и не хватает средств для окончания работ.
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:31
vitaliian написав: Любопытный написав:
То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?
если что то нравитсо то будет дорожать, а то что не нравится дешеветь.
Разумеется, но не до такой же степени.
Я 3 года прожил напротив Севена и, честно говоря, не знаю за что его ценят. Придомовой практически нет, заправка по соседству (летом пахнет бензином), очень сильный ветер от Днепра и сквозняки между домами. Минимум растительности, понимаю, что это дело поправимо, но близость Днепровской набережной и просп. Бажана будет все это дело покрывать пылью и создавать вечный шум (3х камерный стеклопакет не помогает, проверено на себе).
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:35
Любопытный написав: remark написав:
Определенно на понижение цены влияют какие-то факторы. Конкретно в этом случае - быстрая продажа, тк собственник переносит производство в другой город и не хватает средств для окончания работ.
Не особо доверяйте продавцам, не ждите что вам откроют всю правду, настоящая причина может выясниться позже, но жить с ней прийдется уже вам, тогда жизнь в однухе Сэвена будет вспоминаться как райские годы. Рекомендую начать с консьержа, заинтересуйте ее и вы много чего узнаете до просмотра хаты. А с продавцом начинайте переговоры прямо сейчас, при встрече вы будете уже осведомлены и если ничего критичного не будет, то какая то мелочь полученная от консьержа поможет снизить цену, имхо.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:42
Любопытный написав: airmax78 написав: Любопытный написав:
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?
То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?
А почему нет? Объекты для разных сегментов покупателей.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34659
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 864 раз.
- Подякували: 4052 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chizh
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18445
|3017673
|
|
|466
|197273
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13475
|
|