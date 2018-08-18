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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40974098409941004101>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:18

  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.


Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.

А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:21

  Hotab написав:
  lel написав:http://budport.com.ua/news/17604-karantinnye-trendy-na-zhile-kak-covid-19-menyaet-spros-na-kvartiry-i-rynok-zhiloy-nedvizhimosti.

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:21

  airmax78 написав:
  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.


Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.

А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?


То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:24

  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.


Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.


Для начала пробейте причину продажи, возможно там по соседству часто сменяющиеся арендаторы или по близости друзья человека, постоянно воющие или лающие и т.п.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?
если что то нравитсо то будет дорожать, а то что не нравится дешеветь. Такие сейчас прогнозы...
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:27

  remark написав:
  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Любопытный Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.


Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.


Для начала пробейте причину продажи, возможно там по соседству часто сменяющиеся арендаторы или по близости друзья человека, постоянно воющие или лающие и т.п.


Определенно на понижение цены влияют какие-то факторы. Конкретно в этом случае - быстрая продажа, тк собственник переносит производство в другой город и не хватает средств для окончания работ.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:31

  vitaliian написав:
  Любопытный написав:То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?
если что то нравитсо то будет дорожать, а то что не нравится дешеветь.


Разумеется, но не до такой же степени.
Я 3 года прожил напротив Севена и, честно говоря, не знаю за что его ценят. Придомовой практически нет, заправка по соседству (летом пахнет бензином), очень сильный ветер от Днепра и сквозняки между домами. Минимум растительности, понимаю, что это дело поправимо, но близость Днепровской набережной и просп. Бажана будет все это дело покрывать пылью и создавать вечный шум (3х камерный стеклопакет не помогает, проверено на себе).
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:33

  Любопытный написав:
Определенно на понижение цены влияют какие-то факторы. Конкретно в этом случае - быстрая продажа, тк собственник переносит производство в другой город и не хватает средств для окончания работ.

Экология там отстой. Если не смущает дом над дорогой с интенсивным движением на перекрестке можно брать. Со стороны Круш будет по ветру запах Бортничей. Со стороны Мордора в сухую погоду зоотвал летает ;)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:35

  Любопытный написав:
  remark написав:Определенно на понижение цены влияют какие-то факторы. Конкретно в этом случае - быстрая продажа, тк собственник переносит производство в другой город и не хватает средств для окончания работ.


Не особо доверяйте продавцам, не ждите что вам откроют всю правду, настоящая причина может выясниться позже, но жить с ней прийдется уже вам, тогда жизнь в однухе Сэвена будет вспоминаться как райские годы. Рекомендую начать с консьержа, заинтересуйте ее и вы много чего узнаете до просмотра хаты. А с продавцом начинайте переговоры прямо сейчас, при встрече вы будете уже осведомлены и если ничего критичного не будет, то какая то мелочь полученная от консьержа поможет снизить цену, имхо.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:42

  Любопытный написав:
  airmax78 написав:
  Любопытный написав:
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.

А если не 70 а 40? А однушка в Севен - 100?


То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?

А почему нет? Объекты для разных сегментов покупателей.
airmax78
 
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