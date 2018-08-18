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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4098409941004101>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:44

  Любопытный написав:Рассматриваю для себя вариант:
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15967513

Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену?
С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить.
С минусов - может просесть в цене, не правый берег.

Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.


Боюсь вертикальной разводки. А так вроде ничего. Если за 70 сторгуетесь можна брать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:44

  Любопытный написав:Рассматриваю для себя вариант:
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15967513

Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену?
С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить.
С минусов - может просесть в цене, не правый берег.

Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.

Шум от проспекта и ул Ахматовой, самолети над головой-на посадку в Жуляни заходят. До метро ~1,5км-для меня норм, для вас-?
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:47

  Любопытный написав:Рассматриваю для себя вариант:
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15967513

Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену?
С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить.
С минусов - может просесть в цене, не правый берег.

Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.

Еще есть впечатление,что холодноват дом-посмотрите снаружи люди точечно утепляют свои квартири. Разводка вертикальная- єто та, которая по полу идет?- тогда норм. Запах с Бортнич бивает крайне редко- он, в основном, на Гмири
Востаннє редагувалось Wisznia в Суб 30 тра, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:56

  Wisznia написав:Шум от проспекта и ул Ахматовой, самолети над головой-на посадку в Жуляни заходят. До метро ~1,5км-для меня норм, для вас-?


Какие самолеты на посадку? С таким успехом над всем Киевом на посадку заходят.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:58

  Любопытный написав:Рассматриваю для себя вариант:
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15967513

Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену?
С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить.
С минусов - может просесть в цене, не правый берег.

Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.

Как по мне, район - адовое адище.
Гляньте на фото сверху:
Зображення
Количество авто зашкаливает. Широченный проспект, 150 метров что бы перейти минимум!
Из плюсов - в этом же доме есть магазин одежды Хумана.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:02

  xio13 написав:
  Wisznia написав:Шум от проспекта и ул Ахматовой, самолети над головой-на посадку в Жуляни заходят. До метро ~1,5км-для меня норм, для вас-?


Какие самолеты на посадку? С таким успехом над всем Киевом на посадку заходят.

Самолеты над Киевом, это просто дно и кривожопость наших людей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:04

  xio13 написав:
  Wisznia написав:Шум от проспекта и ул Ахматовой, самолети над головой-на посадку в Жуляни заходят. До метро ~1,5км-для меня норм, для вас-?


Какие самолеты на посадку? С таким успехом над всем Киевом на посадку заходят.

Значит, ви не в курсе, а я знаю, о чем говорю
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:06

Зря любопитний сюди квартиру виклав. Місцеві так можуть обісрати, що голуби давляться.:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:15

  Первый написав:Зря любопитний сюди квартиру виклав. Місцеві так можуть обісрати, що голуби давляться.:-)

Работайте в противовес. Давайте сплошные плюсы )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Спасибо за ответы!
Определенно есть минусы и плюсы.
Разводка по полу идет, шум есть, но не сильный, тк светофоры на перекрестке (на много тише чем Севен, Славутич и тд), проблем с соседями вроде нет (консьерж подтверждает), удаленность от метро будет смущать первые пол года, пока не накоплю на авто, вони от бортничей тут нет.
Честно говоря, пока больше плюсов, учитывая цену. За 70 не уйдет, но за 77-80 попробую торговаться (техника и мебель идет к квартире, пусть убитая, но жить можно первое время).
Любопытный
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