Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.
Боюсь вертикальной разводки. А так вроде ничего. Если за 70 сторгуетесь можна брать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.
Шум от проспекта и ул Ахматовой, самолети над головой-на посадку в Жуляни заходят. До метро ~1,5км-для меня норм, для вас-?
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.
Еще есть впечатление,что холодноват дом-посмотрите снаружи люди точечно утепляют свои квартири. Разводка вертикальная- єто та, которая по полу идет?- тогда норм. Запах с Бортнич бивает крайне редко- он, в основном, на Гмири
Востаннє редагувалось Wisznia в Суб 30 тра, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Не инвестиционная, просто хочу свое жилье. Так вот, цена и так ниже рынка. Стоит ли брать или искать альтернативу? До какого уровня пытаться сбить еще цену? С плюсов - хорошая инфраструктура рядом, новый дом, обжит, можно заезжать и жить. С минусов - может просесть в цене, не правый берег.
Буду благодарен за ответы/мысли по этому поводу.
Как по мне, район - адовое адище. Гляньте на фото сверху: Количество авто зашкаливает. Широченный проспект, 150 метров что бы перейти минимум! Из плюсов - в этом же доме есть магазин одежды Хумана.
Спасибо за ответы! Определенно есть минусы и плюсы. Разводка по полу идет, шум есть, но не сильный, тк светофоры на перекрестке (на много тише чем Севен, Славутич и тд), проблем с соседями вроде нет (консьерж подтверждает), удаленность от метро будет смущать первые пол года, пока не накоплю на авто, вони от бортничей тут нет. Честно говоря, пока больше плюсов, учитывая цену. За 70 не уйдет, но за 77-80 попробую торговаться (техника и мебель идет к квартире, пусть убитая, но жить можно первое время).