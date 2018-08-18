Это правда. Но я привык делить на два некоторые слова здешних экспертов. В любом случае каждое мнение имеет долю правды и хотелось услышать.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:26
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Странная ситуация. Вот этот, мягко говоря, не фонтан за 85К считается норм вариантом и большого падения по нему не ожидается. А аналогичной площади квартира, купленная в каком-то киевском бизнес-классе, в +/- центре, за в 2 раза большие деньги должна потерять от 20% до 40-50%.
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49
Ценник норм. Ниже по рынку. Торг вряд-ли возможен. Думаю уйдет быстро. Вони там нет, шума самолетов тем более))) Хорошее предложение- заходи и живи. Новострои- без ремонта в радиусе 5 км- не дешевле.
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