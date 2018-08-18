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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4098409941004101

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:26

  Первый написав:Зря любопитний сюди квартиру виклав. Місцеві так можуть обісрати, що голуби давляться.:-)

:lol: :lol: :lol:
Это правда. Но я привык делить на два некоторые слова здешних экспертов. В любом случае каждое мнение имеет долю правды и хотелось услышать.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Странная ситуация. Вот этот, мягко говоря, не фонтан за 85К считается норм вариантом и большого падения по нему не ожидается. А аналогичной площади квартира, купленная в каком-то киевском бизнес-классе, в +/- центре, за в 2 раза большие деньги должна потерять от 20% до 40-50%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49

  Любопытный написав:
  Первый написав:Зря любопитний сюди квартиру виклав. Місцеві так можуть обісрати, що голуби давляться.:-)

:lol: :lol: :lol:
Это правда. Но я привык делить на два некоторые слова здешних экспертов. В любом случае каждое мнение имеет долю правды и хотелось услышать.


Ценник норм. Ниже по рынку. Торг вряд-ли возможен. Думаю уйдет быстро. Вони там нет, шума самолетов тем более))) Хорошее предложение- заходи и живи. Новострои- без ремонта в радиусе 5 км- не дешевле.
chizh
 
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  #<1 ... 4098409941004101
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