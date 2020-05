Додано: Суб 30 тра, 2020 16:21

[quote="4978038:airmax78"][quote="4978016:Любопытный"]

То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?[/quote]

А почему нет? Объекты для разных сегментов покупателей.[/quote]



Это прикольная мысль. С чисто экономической точки зрения. Кагбе намекающая на то, что аренда будет в одних местах Киева, точнее даже в одном и том же месте, но разных домах, падать на 50% и расти на 40%. одновременно. т.е. то что сейчас сдается за 1500 долларов, станет 2000+, а то, что 400 долларов, станет 200.

