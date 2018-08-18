Это правда. Но я привык делить на два некоторые слова здешних экспертов. В любом случае каждое мнение имеет долю правды и хотелось услышать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:26
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Странная ситуация. Вот этот, мягко говоря, не фонтан за 85К считается норм вариантом и большого падения по нему не ожидается. А аналогичной площади квартира, купленная в каком-то киевском бизнес-классе, в +/- центре, за в 2 раза большие деньги должна потерять от 20% до 40-50%.
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49
Ценник норм. Ниже по рынку. Торг вряд-ли возможен. Думаю уйдет быстро. Вони там нет, шума самолетов тем более))) Хорошее предложение- заходи и живи. Новострои- без ремонта в радиусе 5 км- не дешевле.
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:59
Це на думку тих, кому голуби заздрять:-)
Ретровіль відкрили
Гарно
Ой Забув. Надіюсь що скоро їм кабздец і закриються
Всім процвітання!
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:21
[quote="4978038:airmax78"][quote="4978016:Любопытный"]
То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?[/quote]
А почему нет? Объекты для разных сегментов покупателей.[/quote]
Это прикольная мысль. С чисто экономической точки зрения. Кагбе намекающая на то, что аренда будет в одних местах Киева, точнее даже в одном и том же месте, но разных домах, падать на 50% и расти на 40%. одновременно. т.е. то что сейчас сдается за 1500 долларов, станет 2000+, а то, что 400 долларов, станет 200.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:22
Я до 2016 жил на григоренко ахматовой. Так что не несите чепуху. Нету там самолетов низколетящих.
Шум от самолетов ниже шума машин на проспекте.
Если та двушка 80000$ ,то цена трибековой вонючки максимум 35000$
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:27
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