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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40994100410141024103>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:26

  Первый написав:Зря любопитний сюди квартиру виклав. Місцеві так можуть обісрати, що голуби давляться.:-)

:lol: :lol: :lol:
Это правда. Но я привык делить на два некоторые слова здешних экспертов. В любом случае каждое мнение имеет долю правды и хотелось услышать.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Странная ситуация. Вот этот, мягко говоря, не фонтан за 85К считается норм вариантом и большого падения по нему не ожидается. А аналогичной площади квартира, купленная в каком-то киевском бизнес-классе, в +/- центре, за в 2 раза большие деньги должна потерять от 20% до 40-50%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:49

  Любопытный написав:
  Первый написав:Зря любопитний сюди квартиру виклав. Місцеві так можуть обісрати, що голуби давляться.:-)

:lol: :lol: :lol:
Это правда. Но я привык делить на два некоторые слова здешних экспертов. В любом случае каждое мнение имеет долю правды и хотелось услышать.


Ценник норм. Ниже по рынку. Торг вряд-ли возможен. Думаю уйдет быстро. Вони там нет, шума самолетов тем более))) Хорошее предложение- заходи и живи. Новострои- без ремонта в радиусе 5 км- не дешевле.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:59

  airmax78 написав:Странная ситуация. Вот этот, мягко говоря, не фонтан за 85К считается норм вариантом и большого падения по нему не ожидается. А аналогичной площади квартира, купленная в каком-то киевском бизнес-классе, в +/- центре, за в 2 раза большие деньги должна потерять от 20% до 40-50%.

Це на думку тих, кому голуби заздрять:-)

Ретровіль відкрили
Гарно


Ой Забув. Надіюсь що скоро їм кабздец і закриються
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:03

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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:17

  Первый написав:Зображення

Файна Таун начинает завидовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:21

[quote="4978038:airmax78"][quote="4978016:Любопытный"]
То есть вы допускаете падения цен в доме 2008г на 50% и рост цен в доме 2019г на 40%?[/quote]
А почему нет? Объекты для разных сегментов покупателей.[/quote]

Это прикольная мысль. С чисто экономической точки зрения. Кагбе намекающая на то, что аренда будет в одних местах Киева, точнее даже в одном и том же месте, но разных домах, падать на 50% и расти на 40%. одновременно. т.е. то что сейчас сдается за 1500 долларов, станет 2000+, а то, что 400 долларов, станет 200.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:22

  Wisznia написав:
  xio13 написав:
  Wisznia написав:Шум от проспекта и ул Ахматовой, самолети над головой-на посадку в Жуляни заходят. До метро ~1,5км-для меня норм, для вас-?


Какие самолеты на посадку? С таким успехом над всем Киевом на посадку заходят.

Значит, ви не в курсе, а я знаю, о чем говорю


Я до 2016 жил на григоренко ахматовой. Так что не несите чепуху. Нету там самолетов низколетящих.

Шум от самолетов ниже шума машин на проспекте.

Если та двушка 80000$ ,то цена трибековой вонючки максимум 35000$
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:27

  Первый написав:Зображення

Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.
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