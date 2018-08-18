Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:48
BIGor написав:
Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.
понаехам из деревень чем больше асфальта тем прикольнее, не надо калоши на резиновые сапоги надевать.
vitaliian
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:51
Вид гораздо лучше чем 99% видов в киевских спальниках, включая Оболонь за пределами парка Наталка. Как обидно, что Серж не ждет метро вместе со всеми счастливыми жителями Варшавского.
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airmax78
в Суб 30 тра, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:52
vitaliian написав: BIGor написав:
Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.
понаехам из деревень чем больше асфальта тем прикольнее, не надо калоши на резиновые сапоги надевать.
Виталий, кто вас обидел?
airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:08
А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html
Торговаться,вроде,пока не хотят...
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:09
airmax78 написав:
Вид гораздо лучше чем 99% видов в киевских спальниках, включая Оболонь за пределами парка Наталка. Как обидно, что Серж не ждет метро вместе со всеми счастливыми жителями Варшавского.
Вид на парковку на несколько гектар лучше чем 99% видов в киевских спальниках? Вы серьезно?
BIGor
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:11
BIGor написав:
Вид на парковку на несколько гектар лучше чем 99% видов в киевских спальниках? Вы серьезно?
Вид, который я вижу на фото - лучше 99% видов (в любых ракурсах), которые можно снять в киевских спальниках.
airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:12
chizh
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:15
stm
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:17
chizh написав:
Под аренду- гуд.
что за бред? туда надо 15к вкинуть чтоб сдать за 9-10 тыщ
итого выйдет 50к и куча потраченого времени и нервов
PS4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:19
airmax78 написав: BIGor написав:
Вид на парковку на несколько гектар лучше чем 99% видов в киевских спальниках? Вы серьезно?
Вид, который я вижу на фото - лучше 99% видов (в любых ракурсах), которые можно снять в киевских спальниках.
Это вид с парковки.
С окна варшавкого другой вид.
BIGor
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