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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4100410141024103>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.
понаехам из деревень чем больше асфальта тем прикольнее, не надо калоши на резиновые сапоги надевать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:51

  BIGor написав:
  Первый написав:Зображення

Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.

Вид гораздо лучше чем 99% видов в киевских спальниках, включая Оболонь за пределами парка Наталка. Как обидно, что Серж не ждет метро вместе со всеми счастливыми жителями Варшавского.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 30 тра, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:52

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.
понаехам из деревень чем больше асфальта тем прикольнее, не надо калоши на резиновые сапоги надевать.

Виталий, кто вас обидел?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:09

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Зображення

Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.

Вид гораздо лучше чем 99% видов в киевских спальниках, включая Оболонь за пределами парка Наталка. Как обидно, что Серж не ждет метро вместе со всеми счастливыми жителями Варшавского.

Вид на парковку на несколько гектар лучше чем 99% видов в киевских спальниках? Вы серьезно?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:11

  BIGor написав:Вид на парковку на несколько гектар лучше чем 99% видов в киевских спальниках? Вы серьезно?

Вид, который я вижу на фото - лучше 99% видов (в любых ракурсах), которые можно снять в киевских спальниках.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:12

  1973cc11 написав:А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...


Под аренду- гуд.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:15

  1973cc11 написав:А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...

Под аренду идеальна.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:17

  chizh написав:
  1973cc11 написав:А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...


Под аренду- гуд.


что за бред? туда надо 15к вкинуть чтоб сдать за 9-10 тыщ
итого выйдет 50к и куча потраченого времени и нервов
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:19

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Вид на парковку на несколько гектар лучше чем 99% видов в киевских спальниках? Вы серьезно?

Вид, который я вижу на фото - лучше 99% видов (в любых ракурсах), которые можно снять в киевских спальниках.

Это вид с парковки. :lol: С окна варшавкого другой вид.
BIGor
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  #<1 ... 4100410141024103>
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