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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41014102410341044105 ... 4107>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:21

  chizh написав:
  1973cc11 написав:А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...


Под аренду- гуд.

Да, будет востребована, посуточно тем более. Совсем рядом Охмадет, Минтранс, поэтому будет много желающих снять посуточно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:22

Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?

Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:23

PS4 Вот и я так подумал и предложил 30000,но,говорят,что за 34000 покупатель уже есть. Может врут...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:24

  proftpd66 написав:Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?

Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .

У Трибеки половина квартир стоит пустая. Вторая половина сдается за коммуналь. Похожая ситуация у Прохожего. Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:27

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.
понаехам из деревень чем больше асфальта тем прикольнее, не надо калоши на резиновые сапоги надевать.

поля бетона и асфальта.
что еще могут рекламировать приезжее рыло и еврейский мальчик из трущоб поскота?
такие вот киевляне, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
когда позвонит-обязательно возьмите трубку: он предложит Вам сделку, будет Вам платить 5000 грн на время карантина только для того, чтоб после карантина Вы у него снимали по прежней цене
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
а что так можно?!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:30

  Serg-ik написав:когда позвонит-обязательно возьмите трубку

на застеклённом балконе с выносом мальчик греется от кондёра, висящего на фасаде, и целыми днями строчит на форуме.
не до звонков.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:31

  proftpd66 написав:Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?

Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .


все отлично.
все живут.
все плалят в баксах.
скидку никто не просил. думаю повышать с сентября всем
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:32

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
а что так можно?!

Новая реальность. Добавленная стоимость в Киеве создаваться перестала. Цены на недвигу стремятся к общеукраинским. Доходы падают. Пусть страдает вместе с народом.
airmax78
 
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