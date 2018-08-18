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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:21
chizh написав:
Под аренду- гуд.
Да, будет востребована, посуточно тем более. Совсем рядом Охмадет, Минтранс, поэтому будет много желающих снять посуточно.
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BIGor
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:22
Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?
Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:23
PS4 Вот и я так подумал и предложил 30000,но,говорят,что за 34000 покупатель уже есть. Может врут...
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:24
proftpd66 написав:
Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?
Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .
У Трибеки половина квартир стоит пустая. Вторая половина сдается за коммуналь. Похожая ситуация у Прохожего. Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
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airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:27
vitaliian написав: BIGor написав:
Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.
понаехам из деревень чем больше асфальта тем прикольнее, не надо калоши на резиновые сапоги надевать.
поля бетона и асфальта.
что еще могут рекламировать приезжее рыло и еврейский мальчик из трущоб поскота?
такие вот киевляне, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:28
airmax78 написав:
Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
когда позвонит-обязательно возьмите трубку: он предложит Вам сделку, будет Вам платить 5000 грн на время карантина только для того, чтоб после карантина Вы у него снимали по прежней цене
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:30
airmax78 написав:
Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
а что так можно?!
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vitaliian
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:30
Serg-ik написав:
когда позвонит-обязательно возьмите трубку
на застеклённом балконе с выносом мальчик греется от кондёра, висящего на фасаде, и целыми днями строчит на форуме.
не до звонков.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:31
proftpd66 написав:
Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?
Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .
все отлично.
все живут.
все плалят в баксах.
скидку никто не просил. думаю повышать с сентября всем
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PS4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:32
vitaliian написав: airmax78 написав:
Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
а что так можно?!
Новая реальность. Добавленная стоимость в Киеве создаваться перестала. Цены на недвигу стремятся к общеукраинским. Доходы падают. Пусть страдает вместе с народом.
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airmax78
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