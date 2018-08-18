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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:36
airmax78 написав:
Новая реальность. Добавленная стоимость в Киеве создаваться перестала. Цены на недвигу стремятся к общеукраинским. Доходы падают. Пусть страдает вместе с народом.
та не гоните, Киев - столица, все хотят здесь жить так как это престижно, можно фото из макдо и стеклянного моста каждый день постить в инсту, на зависть подписчикам. Попробуйте подселить к себе кого то платежеспособного, койко места кажись за 1500 сейчас сдаются.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 30 тра, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:37
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
когда позвонит-обязательно возьмите трубку: он предложит Вам сделку, будет Вам платить 5000 грн на время карантина только для того, чтоб после карантина Вы у него снимали по прежней цене
Ему в любом случае придется платить коммуналку почти за ... не, не буду писать за сколько, после того как я перееду в новую квартиру.
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airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:38
Любопытный написав: airmax78 написав:Любопытный
Не понимаю смысла покупки. Цена этой квартиры будет и дальше ползти вниз. Дом плохой, место - плохое, вид из окна - плохой. Ремонт - начало 00х. Разводка отопления - вертикальная. Непонятно зачем оно надо.
Смотря с чем сравнивать. Если провести параллель с Тетрисом и тд, то разумеется тут все плохое. Но в текущей ситуации, цена ниже рынка на 20% (если считать за 80к). С учетом даже того фактора, что через 3-5 лет она будет стоять не 80, а 70 и это будет рыночная цена, то прожить эти 3-5 лет в подобной квартире куда приятнее, чем в однушке ЖК Севен или альтернативные варианты в этом ценовом сегменте.
Я в этом доме диван осенью покупал. Так я не то, что припарковаться не мог, даже просто стать под загрузку на 10мин. И от метро далеко и берег левый и запахи не всегда свежие. Не очень хороший вариант для себя. И еще в этом доме ад адский со спуском утром жильцов на лифте вниз - многие стоят по полчаса, чтоб на лифте спуститься. Так что если решитесь покупать, то невысоко!
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Damien
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:38
vitaliian написав: airmax78 написав:
Новая реальность. Добавленная стоимость в Киеве создаваться перестала. Цены на недвигу стремятся к общеукраинским. Доходы падают. Пусть страдает вместе с народом.
та не гоните, Киев - столица, все хотят здесь жить так как это престижно, можно фото из макдо и стеклянного моста каждый день постить в инсту, на зависть подписчикам. Попробуйте подселить к себе кого то платежеспособного, койко места кажись за 1500 сейчас сдаются.
Зачем мне жертвовать своим комфортом? Он все равно эту квартиру сдать не сможет. Она слишком большая. Большие квартиры в Киеве никому не нужны.
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airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:41
airmax78 написав:
Зачем мне жертвовать своим комфортом? Он все равно эту квартиру сдать не сможет. Она слишком большая. Большие квартиры в Киеве никому не нужны.
большие квартиры идут под хостелы, по 8 человек в комнате.
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vitaliian
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:48
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
а что так можно?!
Новая реальность. Добавленная стоимость в Киеве создаваться перестала. Цены на недвигу стремятся к общеукраинским. Доходы падают. Пусть страдает вместе с народом.
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
и да....рестораны забиты
в БАО не попасть
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PS4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:53
PS4 написав:
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
и да....рестораны забиты
в БАО не попасть
Богатые тоже плачут, не могут зарезервировать столик в китайском ресторане
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BIGor
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:53
PS4 написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
а что так можно?!
Новая реальность. Добавленная стоимость в Киеве создаваться перестала. Цены на недвигу стремятся к общеукраинским. Доходы падают. Пусть страдает вместе с народом.
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
и да....рестораны забиты
в БАО не попасть
Титаник: одни в ресторанах сидят, употребляют фуа-гра, а матросы им места согревают в шлюпках, а другие в это время уже под водой в своих арендованных каютах.
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airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:55
PS4 написав:
и да....рестораны забиты
в БАО не попасть
Кстати что там в Бао? Эскортницы подтянулись уже с голодухи и оккупировали его? А то некоторые при закрытых границах кто вернулся с Дубай и Европы уже начинают лезть на стену и рыбачить тут
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 17:58
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?
Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .
У Трибеки половина квартир стоит пустая. Вторая половина сдается за коммуналь. Похожая ситуация у Прохожего. Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
Я же говорил , давайте я буду управлять вашими деньгами, приумножите в 10 раз !
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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