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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 18:03
airmax78 написав:
Титаник: одни в ресторанах сидят, употребляют фуа-гра, а матросы им места согревают в шлюпках, а другие в это время уже под водой в своих арендованных каютах.
пока одни ходили в масках и не высовывали нос на улицу
другие на масках заработали себе на Тетрис и бентли)
это жизнь
дураки погибают
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PS4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:09
PS4 написав:
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?
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ib_investor
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:16
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?
Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .
У Трибеки половина квартир стоит пустая. Вторая половина сдается за коммуналь. Похожая ситуация у Прохожего. Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.
Я же говорил , давайте я буду управлять вашими деньгами, приумножите в 10 раз !
Присылайте номер карты Привата.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:17
PS4 написав: airmax78 написав:
Титаник: одни в ресторанах сидят, употребляют фуа-гра, а матросы им места согревают в шлюпках, а другие в это время уже под водой в своих арендованных каютах.
пока одни ходили в масках и не высовывали нос на улицу
другие на масках заработали себе на Тетрис и бентли)
это жизнь
дураки погибают
Еще на санитайзерах и костюмах для медиков.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:19
PS4 написав:
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
и да....рестораны забиты
в БАО не попасть
Вранье!
"Стала понятна глубина ямы, куда провалился украинский авторынок за карантин. По данным мониторинга "Оперативный авторынок", который проводит AUTO-Consulting с ведущими операторами авторынка, за три недели апреля фиксируется снижение продаж на 63%, по сравнению с мартом. Рынок новых авто откатился в начало 2015 года (за весь год тогда было зафиксировано всего 46,5 тыс. шт продаж). Этот объем был примерно соизмерим с 1969 годом.
"
А по ресторанам - куча онлайн сервисов бронирования предлагают скидки 20-50% на меню десятков ресторанов. Наверно, от избытка посетителей
А наплести о "личном опыте" и я могу что угодно...
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zРадио
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:20
ib_investor написав: PS4 написав:
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?
да я страюсь не выделяться
я только вложил в него 300 долл, обновил всю ходовую, поэтому еще тыщ 100 можно ездить с ветерком
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PS4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:21
zРадио написав: PS4 написав:
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
и да....рестораны забиты
в БАО не попасть
Вранье!
"Стала понятна глубина ямы, куда провалился украинский авторынок за карантин. По данным мониторинга "Оперативный авторынок", который проводит AUTO-Consulting с ведущими операторами авторынка, за три недели апреля фиксируется снижение продаж на 63%, по сравнению с мартом. Рынок новых авто откатился в начало 2015 года (за весь год тогда было зафиксировано всего 46,5 тыс. шт продаж). Этот объем был примерно соизмерим с 1969 годом.
"
А по ресторанам - куча онлайн сервисов бронирования предлагают скидки 20-50% на меню десятков ресторанов. Наверно, от избытка посетителей
А наплести о "личном опыте" и я могу что угодно...
слушай, ну те кто покупает новые авто - те сидели в масках дома и не высовывали нос
нормальный народ тащит суперкары с сша
у меня тут друг недавно привез корвет 60-го года кабрио в идеале отреставрированого
это космос
Востаннє редагувалось PS4
в Суб 30 тра, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:22
PS4 написав: zРадио написав:
А по ресторанам - куча онлайн сервисов бронирования предлагают скидки 20-50% на меню десятков ресторанов. Наверно, от избытка посетителей
А наплести о "личном опыте" и я могу что угодно...
слушай, ну те кто покупает новые авто - те сидели в масках дома и не высовывали нос
нормальный народ тащит суперкары с сша
Толсто ))) Мне нравится ваш жанр
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zРадио
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:22
PS4 написав: ib_investor написав:
А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?
да я страюсь не выделяться
я только вложил в него 300 долл, обновил всю ходовую, поэтому еще тыщ 100 можно ездить с ветерком
У вас что, с Трибекой одинаковые автомобили? Или это вообще один и тот же автомобиль?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:23
давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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