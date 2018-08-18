RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41034104410541064107>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:03

  airmax78 написав:Титаник: одни в ресторанах сидят, употребляют фуа-гра, а матросы им места согревают в шлюпках, а другие в это время уже под водой в своих арендованных каютах.


пока одни ходили в масках и не высовывали нос на улицу
другие на масках заработали себе на Тетрис и бентли)
это жизнь
дураки погибают
PS4
 
Повідомлень: 426
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:09

  PS4 написав:не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето

А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?
ib_investor
 
Повідомлень: 43
З нами з: 27.04.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:16

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?

Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .

У Трибеки половина квартир стоит пустая. Вторая половина сдается за коммуналь. Похожая ситуация у Прохожего. Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.


Я же говорил , давайте я буду управлять вашими деньгами, приумножите в 10 раз !

Присылайте номер карты Привата.
airmax78
 
Повідомлень: 34677
З нами з: 25.10.12
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:17

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Титаник: одни в ресторанах сидят, употребляют фуа-гра, а матросы им места согревают в шлюпках, а другие в это время уже под водой в своих арендованных каютах.


пока одни ходили в масках и не высовывали нос на улицу
другие на масках заработали себе на Тетрис и бентли)
это жизнь
дураки погибают

Еще на санитайзерах и костюмах для медиков.
airmax78
 
Повідомлень: 34677
З нами з: 25.10.12
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:19

  PS4 написав:не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето

и да....рестораны забиты
в БАО не попасть


Вранье!

"Стала понятна глубина ямы, куда провалился украинский авторынок за карантин. По данным мониторинга "Оперативный авторынок", который проводит AUTO-Consulting с ведущими операторами авторынка, за три недели апреля фиксируется снижение продаж на 63%, по сравнению с мартом. Рынок новых авто откатился в начало 2015 года (за весь год тогда было зафиксировано всего 46,5 тыс. шт продаж). Этот объем был примерно соизмерим с 1969 годом."

А по ресторанам - куча онлайн сервисов бронирования предлагают скидки 20-50% на меню десятков ресторанов. Наверно, от избытка посетителей :mrgreen:

А наплести о "личном опыте" и я могу что угодно...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5904
З нами з: 02.05.18
Подякував: 999 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:20

  ib_investor написав:
  PS4 написав:не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето

А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?

да я страюсь не выделяться
я только вложил в него 300 долл, обновил всю ходовую, поэтому еще тыщ 100 можно ездить с ветерком
PS4
 
Повідомлень: 426
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:21

  zРадио написав:
  PS4 написав:не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето

и да....рестораны забиты
в БАО не попасть


Вранье!

"Стала понятна глубина ямы, куда провалился украинский авторынок за карантин. По данным мониторинга "Оперативный авторынок", который проводит AUTO-Consulting с ведущими операторами авторынка, за три недели апреля фиксируется снижение продаж на 63%, по сравнению с мартом. Рынок новых авто откатился в начало 2015 года (за весь год тогда было зафиксировано всего 46,5 тыс. шт продаж). Этот объем был примерно соизмерим с 1969 годом."

А по ресторанам - куча онлайн сервисов бронирования предлагают скидки 20-50% на меню десятков ресторанов. Наверно, от избытка посетителей :mrgreen:

А наплести о "личном опыте" и я могу что угодно...


слушай, ну те кто покупает новые авто - те сидели в масках дома и не высовывали нос

нормальный народ тащит суперкары с сша

у меня тут друг недавно привез корвет 60-го года кабрио в идеале отреставрированого
это космос
Востаннє редагувалось PS4 в Суб 30 тра, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
PS4
 
Повідомлень: 426
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:22

  PS4 написав:
  zРадио написав:А по ресторанам - куча онлайн сервисов бронирования предлагают скидки 20-50% на меню десятков ресторанов. Наверно, от избытка посетителей :mrgreen:

А наплести о "личном опыте" и я могу что угодно...


слушай, ну те кто покупает новые авто - те сидели в масках дома и не высовывали нос

нормальный народ тащит суперкары с сша


Толсто ))) Мне нравится ваш жанр
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5904
З нами з: 02.05.18
Подякував: 999 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:22

  PS4 написав:
  ib_investor написав:А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?

да я страюсь не выделяться
я только вложил в него 300 долл, обновил всю ходовую, поэтому еще тыщ 100 можно ездить с ветерком

У вас что, с Трибекой одинаковые автомобили? Или это вообще один и тот же автомобиль?
airmax78
 
Повідомлень: 34677
З нами з: 25.10.12
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:23

давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14764
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 4353 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 41034104410541064107>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ib_investor, PS4 і 10 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1843, 1844, 1845
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18445 3017892
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 15:03
antonivs3
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13478
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.