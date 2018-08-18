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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 18:26
Yuri_T написав:
давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?
зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:27
Почему Юрий такой злой и обзывается?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:28
PS4 написав: Yuri_T написав:
давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?
зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.
А зачем? Думаешь спишут тебе в ЦП и Изумрудном коммуналь? Гы-гы.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:30
PS4 написав:
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
А нифига, до осени максимум - в рамках "антикризових ініціатив Уряду" льготные киловаты убирают. Корову нужно меньше кормить и больше доить (с)
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:30
airmax78 написав:
Почему Юрий такой злой и обзывается?
человека жизнь покалечила
он сначала всадил все деньги на укр фондовом рынке в акциях
потом в 2008 году купил гостинку на трое за 130к долл
ну а дальше вы понимаете ....физа замкнула
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:32
airmax78 написав: PS4 написав: Yuri_T написав:
давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?
зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.
А зачем? Думаешь спишут тебе в ЦП и Изумрудном коммуналь? Гы-гы.
не ну тут я плачу комуналку, но за воду и электро и тепло не плачу)
мне когда в начале сезона делали поверку счетчика показали как вытащить батарейку и заморозить показания
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:32
PS4 написав:
зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.
Це абсурд.
Скажіть краще, що жартуєте.
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ib_investor
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:33
PS4 написав:
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
шару скоро отменят
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:35
PS4 написав: chizh написав:
Под аренду- гуд.
что за бред? туда надо 15к вкинуть чтоб сдать за 9-10 тыщ
итого выйдет 50к и куча потраченого времени и нервов
Такое в 2007-2008 улетало в ипотеку за 100к легко еще и очередь стояла.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:35
ib_investor написав: PS4 написав:
зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.
Це абсурд.
Скажіть краще, що жартуєте.
показать вам фото счетчиков с магнитами?)
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