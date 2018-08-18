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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4104410541064107>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:26

  Yuri_T написав:давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?


зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему Юрий такой злой и обзывается?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:28

  PS4 написав:
  Yuri_T написав:давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?


зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.

А зачем? Думаешь спишут тебе в ЦП и Изумрудном коммуналь? Гы-гы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:30

  PS4 написав:по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда


А нифига, до осени максимум - в рамках "антикризових ініціатив Уряду" льготные киловаты убирают. Корову нужно меньше кормить и больше доить (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:30

  airmax78 написав:Почему Юрий такой злой и обзывается?

человека жизнь покалечила
он сначала всадил все деньги на укр фондовом рынке в акциях
потом в 2008 году купил гостинку на трое за 130к долл

ну а дальше вы понимаете ....физа замкнула
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:32

  airmax78 написав:
  PS4 написав:
  Yuri_T написав:давно ждал этого дятла с Милославской с рассказами о его гигантских заработках во время карантина.
ты за комуналь рассчитался хоть, утырок?


зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.

А зачем? Думаешь спишут тебе в ЦП и Изумрудном коммуналь? Гы-гы.

не ну тут я плачу комуналку, но за воду и электро и тепло не плачу)
мне когда в начале сезона делали поверку счетчика показали как вытащить батарейку и заморозить показания :roll:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:32

  PS4 написав:зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.

Це абсурд.
Скажіть краще, що жартуєте.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
шару скоро отменят
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:35

  PS4 написав:
  chizh написав:
  1973cc11 написав:А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...


Под аренду- гуд.


что за бред? туда надо 15к вкинуть чтоб сдать за 9-10 тыщ
итого выйдет 50к и куча потраченого времени и нервов

Такое в 2007-2008 улетало в ипотеку за 100к легко еще и очередь стояла.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:35

  ib_investor написав:
  PS4 написав:зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.

Це абсурд.
Скажіть краще, що жартуєте.


показать вам фото счетчиков с магнитами?)
PS4
 
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