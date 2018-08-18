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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 18:36
airmax78 написав:
Почему Юрий такой злой и обзывается?
Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:40
PS4 написав: ib_investor написав: PS4 написав:
зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.
Це абсурд.
Скажіть краще, що жартуєте.
показать вам фото счетчиков с магнитами?)
Навіщо?
Я розумію, що такі люди є серед нас.
Карма покарає обов‘язково, не зараз так потім.
І відбере все те, що вкрадено, і навіть в 10 разів більше.
Поки не пізно, зупиніться.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:42
Вы в своём уме?)
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:47
PS4 написав:
Вы в своём уме?)
Звичайно.
Коли захворієте на якесь хронічне невиліковне захворювання, абсолютно все згадаєте.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:49
ib_investor написав: airmax78 написав:
Почему Юрий такой злой и обзывается?
Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.
А со мной-то что не так?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:54
airmax78 написав: ib_investor написав: airmax78 написав:
Почему Юрий такой злой и обзывается?
Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.
А со мной-то что не так?
Вы нормальный)
Но неадекватам это невозможно понять
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:55
ib_investor написав: PS4 написав:
Вы в своём уме?)
Звичайно.
Коли захворієте на якесь хронічне невиліковне захворювання, абсолютно все згадаєте.
Оплата платежей от рыжего спасают от рака?
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