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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41054106410741084109>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:36

  airmax78 написав:Почему Юрий такой злой и обзывается?

Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:40

  PS4 написав:
  ib_investor написав:
  PS4 написав:зачем? пошел 3й месяц накапливания долгов
по электрике я пишу 99 киловат расход....и так буду делать всегда
по воду дома магниты
с квартирантов беру комуналь и накапливаю долги.
так все делают кто шарит.

Це абсурд.
Скажіть краще, що жартуєте.


показать вам фото счетчиков с магнитами?)

Навіщо?
Я розумію, що такі люди є серед нас.
Карма покарає обов‘язково, не зараз так потім.
І відбере все те, що вкрадено, і навіть в 10 разів більше.
Поки не пізно, зупиніться.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:42

Вы в своём уме?)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:47

  PS4 написав:Вы в своём уме?)

Звичайно.
Коли захворієте на якесь хронічне невиліковне захворювання, абсолютно все згадаєте.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:49

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:Почему Юрий такой злой и обзывается?

Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.

А со мной-то что не так?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:54

  airmax78 написав:
  ib_investor написав:
  airmax78 написав:Почему Юрий такой злой и обзывается?

Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.

А со мной-то что не так?

Вы нормальный)
Но неадекватам это невозможно понять
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:55

  ib_investor написав:
  PS4 написав:Вы в своём уме?)

Звичайно.
Коли захворієте на якесь хронічне невиліковне захворювання, абсолютно все згадаєте.

Оплата платежей от рыжего спасают от рака?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:00

  PS4 написав:
  ib_investor написав:
  PS4 написав:Вы в своём уме?)

Звичайно.
Коли захворієте на якесь хронічне невиліковне захворювання, абсолютно все згадаєте.

Оплата платежей от рыжего спасают от рака?

Ога, быстренько все скинулись и на новый дворец на Сардинии принесли на блюдечке с жовтоблакытной каёмочкой.
Там же из за карантина и падения ВВП распродажи и скидки до -50%, пора виллу ахмэту обновлять
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А со мной-то что не так?
:D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:18

  1973cc11 написав:А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...


В таких случаях я говорю "Спасибо, проблевался. Теперь полегчало".
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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  #<1 ... 41054106410741084109>
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