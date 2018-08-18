RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4106410741084109>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:21

  proftpd66 написав:Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?

Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .


Можете уточнить, какой район, сегмент, вид деятельности арендатора ?
Все может быть, да и голосовалка показала у 50 % народа снижение дохода.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 803
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:24

Во всех квартирах живой ойтижники
Только в ЦП американец... просил не повышать, думай считает аренду 1300 очень дёшево
PS4
 
Повідомлень: 429
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:29

  PS4 написав:
  ib_investor написав:
  PS4 написав:Вы в своём уме?)

Звичайно.
Коли захворієте на якесь хронічне невиліковне захворювання, абсолютно все згадаєте.

Оплата платежей от рыжего спасают от рака?

При чому тут рінат?
Ви, фактично, крадете у сусідів.
Вже прийняли норму, що різницю між заявленим власниками і фактичним споживанням за будинковими лічильниками, буде розподілятись між всіма і виставлятися до сплати.
Як можна кічітись крадіжкою?
І тут є ті, хто з вами ще спілкується?
ib_investor
 
Повідомлень: 46
З нами з: 27.04.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:31

  ib_investor написав:
  PS4 написав:не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето

А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?


PS4 - не Ріспект часом? Вельми схожий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21422
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:31

  airmax78 написав:
  ib_investor написав:
  airmax78 написав:Почему Юрий такой злой и обзывается?

Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.

А со мной-то что не так?

Я тут недавно пишу, але читаю давно.
Мені здається, що ви брешете в чотирьох словах з п‘яти.
ib_investor
 
Повідомлень: 46
З нами з: 27.04.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:32

Чого ци упороти ще не поставили счётчыки?
PS4
 
Повідомлень: 429
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Навіть, багаті - ставлять все на паузу!
То хто ж тоді буде гравцем на КРЖН?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7954
З нами з: 19.10.15
Подякував: 511 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:39

  PS4 написав:Чого ци упороти ще не поставили счётчыки?


хочешь посоревноваться в уплюдочности с сеском и трибекой? :mrgreen: сильный ход с магнитами и неоплатой, сильный..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2105 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:53

  PS4 написав:Чого ци упороти ще не поставили счётчыки?

Як це працює? Дуже просто.
Сусіди бачать, що споживання електроенергії вашої квартири в 4 рази нижче, ніж аналогічних поверхом нижче і вище.
Раніше їм було похєр, а тепер ні. І вони спалюють вашу Рено.
ib_investor
 
Повідомлень: 46
З нами з: 27.04.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:56

Как вони бачать если счётчик у дома знаходиться?
PS4
 
Повідомлень: 429
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4106410741084109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt, proftpd66, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1843, 1844, 1845
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18445 3017960
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 15:03
antonivs3
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.