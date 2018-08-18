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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:21
proftpd66 написав:
Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?
Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .
Можете уточнить, какой район, сегмент, вид деятельности арендатора ?
Все может быть, да и голосовалка показала у 50 % народа снижение дохода.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:24
Во всех квартирах живой ойтижники
Только в ЦП американец... просил не повышать, думай считает аренду 1300 очень дёшево
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PS4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:29
PS4 написав: ib_investor написав: PS4 написав:
Вы в своём уме?)
Звичайно.
Коли захворієте на якесь хронічне невиліковне захворювання, абсолютно все згадаєте.
Оплата платежей от рыжего спасают от рака?
При чому тут рінат?
Ви, фактично, крадете у сусідів.
Вже прийняли норму, що різницю між заявленим власниками і фактичним споживанням за будинковими лічильниками, буде розподілятись між всіма і виставлятися до сплати.
Як можна кічітись крадіжкою?
І тут є ті, хто з вами ще спілкується?
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:31
ib_investor написав: PS4 написав:
не знаю где доходы падают но у меня соседи по дому себе за месяц многие обновили автопарки. а кто то просто купил себе 5-ю машину аля спорт кабриолет на лето
А ви там що забули на своєму задрипаному Рено?
Ганяєте хлопцям за пивом?
PS4 - не Ріспект часом? Вельми схожий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:31
airmax78 написав: ib_investor написав: airmax78 написав:
Почему Юрий такой злой и обзывается?
Так нормальній людині можуть подобатись «тіпочкі», як ви чи цей ps4?
Хтось спокійно дивиться на брехливих шарлатанів, хтось не витримує.
А со мной-то что не так?
Я тут недавно пишу, але читаю давно.
Мені здається, що ви брешете в чотирьох словах з п‘яти.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:32
Чого ци упороти ще не поставили счётчыки?
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PS4
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:37
Навіть, багаті - ставлять все на паузу!
То хто ж тоді буде гравцем на КРЖН?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:39
PS4 написав:
Чого ци упороти ще не поставили счётчыки?
хочешь посоревноваться в уплюдочности с сеском и трибекой?
сильный ход с магнитами и неоплатой, сильный..
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:53
PS4 написав:
Чого ци упороти ще не поставили счётчыки?
Як це працює? Дуже просто.
Сусіди бачать, що споживання електроенергії вашої квартири в 4 рази нижче, ніж аналогічних поверхом нижче і вище.
Раніше їм було похєр, а тепер ні. І вони спалюють вашу Рено.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:56
Как вони бачать если счётчик у дома знаходиться?
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