Плохо что вы такой подозрительный.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:06
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20
Практически везде, у всех. Ваше написали уже что стоит бетон пустой .
Вид деятельности не уточнял . Сейчас все хотят экономит . Учительница и а как мужа не знаю . Они задавали свою за дорого, и сняли дешевле 2к на Леси 28 по 5к. В итоге уехали. Удаленая работа везде, даже в школах, можно в селе жарить шашлыки с 4г . Зачем вообще квартиры ?? Бред сумасшедшего!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 тра, 2020 20:23, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:21
Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мясо на шашлык мышеловкой ловить? или оно там росло кормило само себя пока хозяева делали в киеве карьеру?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:25
Вы бы купались уже в золотое , если бы управлял вашими финансами!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28
Удалёнке, может деньги будут капать, там соседи продадут на 50% дешевле или вообще бесплатно. Я когда жил соседа токов рыбу ловил, электро удочка . Там огромное коропы были м все бесплатно давал . Жрать можно, так что здохнешь.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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