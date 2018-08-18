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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4106410741084109

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:06

  ib_investor написав:Я тут недавно пишу, але читаю давно.
Мені здається, що ви брешете в чотирьох словах з п‘яти.

Плохо что вы такой подозрительный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20

  Хомякоид написав:
  proftpd66 написав:Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?

Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .


Можете уточнить, какой район, сегмент, вид деятельности арендатора ?
Все может быть, да и голосовалка показала у 50 % народа снижение дохода.


Практически везде, у всех. Ваше написали уже что стоит бетон пустой .

Вид деятельности не уточнял . Сейчас все хотят экономит . Учительница и а как мужа не знаю . Они задавали свою за дорого, и сняли дешевле 2к на Леси 28 по 5к. В итоге уехали. Удаленая работа везде, даже в школах, можно в селе жарить шашлыки с 4г . Зачем вообще квартиры ?? Бред сумасшедшего!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 тра, 2020 20:23, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:21

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У Трибеки половина квартир стоит пустая. Вторая половина сдается за коммуналь. Похожая ситуация у Прохожего. Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.


Я же говорил , давайте я буду управлять вашими деньгами, приумножите в 10 раз !

Присылайте номер карты Привата.



Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:можно в селе жарить шашлыки
мясо на шашлык мышеловкой ловить? или оно там росло кормило само себя пока хозяева делали в киеве карьеру?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:25

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Почему Юрий такой злой и обзывается?

человека жизнь покалечила
он сначала всадил все деньги на укр фондовом рынке в акциях
потом в 2008 году купил гостинку на трое за 130к долл

ну а дальше вы понимаете ....физа замкнула


Вы бы купались уже в золотое , если бы управлял вашими финансами!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:можно в селе жарить шашлыки
а шашлык мышеловкой ловить?


Удалёнке, может деньги будут капать, там соседи продадут на 50% дешевле или вообще бесплатно. Я когда жил соседа токов рыбу ловил, электро удочка . Там огромное коропы были м все бесплатно давал . Жрать можно, так что здохнешь. :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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