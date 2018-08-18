RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 410741084109411041114112>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:06

  ib_investor написав:Я тут недавно пишу, але читаю давно.
Мені здається, що ви брешете в чотирьох словах з п‘яти.

Плохо что вы такой подозрительный.
airmax78
 
Повідомлень: 34682
З нами з: 25.10.12
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20

  Хомякоид написав:
  proftpd66 написав:Как дела у упоротых по долгостроковое здаче?

Знакомые, говорили что арендаторы резко уходят , даже те кто снимали по 8-10 лет. Все уши .


Можете уточнить, какой район, сегмент, вид деятельности арендатора ?
Все может быть, да и голосовалка показала у 50 % народа снижение дохода.


Практически везде, у всех. Ваше написали уже что стоит бетон пустой .

Вид деятельности не уточнял . Сейчас все хотят экономит . Учительница и а как мужа не знаю . Они задавали свою за дорого, и сняли дешевле 2к на Леси 28 по 5к. В итоге уехали. Удаленая работа везде, даже в школах, можно в селе жарить шашлыки с 4г . Зачем вообще квартиры ?? Бред сумасшедшего!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 тра, 2020 20:23, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 22.12.16
Подякував: 207 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:21

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У Трибеки половина квартир стоит пустая. Вторая половина сдается за коммуналь. Похожая ситуация у Прохожего. Я не плачу уже 3й месяц арендодателю - он даже не звонит.


Я же говорил , давайте я буду управлять вашими деньгами, приумножите в 10 раз !

Присылайте номер карты Привата.



Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 22.12.16
Подякував: 207 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:можно в селе жарить шашлыки
мясо на шашлык мышеловкой ловить? или оно там росло кормило само себя пока хозяева делали в киеве карьеру?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 06.04.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:25

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Почему Юрий такой злой и обзывается?

человека жизнь покалечила
он сначала всадил все деньги на укр фондовом рынке в акциях
потом в 2008 году купил гостинку на трое за 130к долл

ну а дальше вы понимаете ....физа замкнула


Вы бы купались уже в золотое , если бы я управлял вашими финансами!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 тра, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 22.12.16
Подякував: 207 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:можно в селе жарить шашлыки
а шашлык мышеловкой ловить?


Удалёнке, может деньги будут капать, там соседи продадут на 50% дешевле или вообще бесплатно. Я когда жил соседа токов рыбу ловил, электро удочка . Там огромное коропы были м все бесплатно давал . Жрать можно, так что здохнешь. :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 22.12.16
Подякував: 207 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:30

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Я же говорил , давайте я буду управлять вашими деньгами, приумножите в 10 раз !

Присылайте номер карты Привата.



Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне

Командуйте, мой генерал!
airmax78
 
Повідомлень: 34682
З нами з: 25.10.12
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Я когда жил соседа токов рыбу ловил, электро удочка . Там огромное коропы были м все бесплатно давал . Жрать можно, так что здохнешь
сейчас все ставки в аренде, вместо рыбы можно битой по башке получить, удаленка это сказки, если бы оно работало давно бы все на нее перешли. Надо все бизнес процессы менять, электронный документооборот, регламенты на согласование документов и прочее. Наш народ привык со школы пока над головой нет надзирателя можно беспредельничать. Представьте себе что бухгалтер - жена или любовница шефа, она и на офисе не часто появлялась, а по удаленке вы вообще от нее фиг что добьетесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 06.04.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Такое чуство что на ветке все пьяные. С горя позаливали сливу что аренда накрылась тазиком. Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут.
Будут закрывать на ключ.

Все как я писал.
Увидим скоро забитые досками окна.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут.
дайте ссылку
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 06.04.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 410741084109411041114112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Natt, proftpd66, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1843, 1844, 1845
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18446 3018090
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 20:45
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86366)
30.05.2020 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.