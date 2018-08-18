Плохо что вы такой подозрительный.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:06
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:20
Практически везде, у всех. Ваше написали уже что стоит бетон пустой .
Вид деятельности не уточнял . Сейчас все хотят экономит . Учительница и а как мужа не знаю . Они задавали свою за дорого, и сняли дешевле 2к на Леси 28 по 5к. В итоге уехали. Удаленая работа везде, даже в школах, можно в селе жарить шашлыки с 4г . Зачем вообще квартиры ?? Бред сумасшедшего!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 тра, 2020 20:23, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:21
Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мясо на шашлык мышеловкой ловить? или оно там росло кормило само себя пока хозяева делали в киеве карьеру?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:25
Вы бы купались уже в золотое , если бы я управлял вашими финансами!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 30 тра, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:28
Удалёнке, может деньги будут капать, там соседи продадут на 50% дешевле или вообще бесплатно. Я когда жил соседа токов рыбу ловил, электро удочка . Там огромное коропы были м все бесплатно давал . Жрать можно, так что здохнешь.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:30
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сейчас все ставки в аренде, вместо рыбы можно битой по башке получить, удаленка это сказки, если бы оно работало давно бы все на нее перешли. Надо все бизнес процессы менять, электронный документооборот, регламенты на согласование документов и прочее. Наш народ привык со школы пока над головой нет надзирателя можно беспредельничать. Представьте себе что бухгалтер - жена или любовница шефа, она и на офисе не часто появлялась, а по удаленке вы вообще от нее фиг что добьетесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Такое чуство что на ветке все пьяные. С горя позаливали сливу что аренда накрылась тазиком. Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут.
Будут закрывать на ключ.
Все как я писал.
Увидим скоро забитые досками окна.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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