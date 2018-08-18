|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:43
vitaliian написав: proftpd66 написав:
Я когда жил соседа токов рыбу ловил, электро удочка . Там огромное коропы были м все бесплатно давал . Жрать можно, так что здохнешь
сейчас все ставки в аренде, вместо рыбы можно битой по башке получить, удаленка это сказки, если бы оно работало давно бы все на нее перешли. Надо все бизнес процессы менять, электронный документооборот, регламенты на согласование документов и прочее. Наш народ привык со школы пока над головой нет надзирателя можно беспредельничать. Представьте себе что бухгалтер - жена или любовница шефа, она и на офисе не часто появлялась, а по удаленке вы вообще от нее фиг что добьетесь.
Есть реки, болота . Которые без охраны или без . Владелец может продать вход чтобы наловить, платишь в час сумму денег и ловишь сколько хочешь . Мясо , сало, птица никто не отменял .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:44
Хомякоид написав:
Такое чуство что на ветке все пьяные. С горя позаливали сливу что аренда накрылась тазиком. Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут.
Будут закрывать на ключ.
Все как я писал.
Увидим скоро забитые досками окна.
Я тебе тоже самое написал, что пися наступила
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 30 тра, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:45
Хомякоид написав:
Такое чуство что на ветке все пьяные. С горя позаливали сливу что аренда накрылась тазиком. Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут.
Будут закрывать на ключ.
Все как я писал.
Увидим скоро забитые досками окна.
От Вишневого до Чабанов далеко?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34682
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 864 раз.
- Подякували: 4054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:50
Хомякоид написав:
Такое чуство что на ветке все пьяные. С горя позаливали сливу что аренда накрылась тазиком. Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут.
Будут закрывать на ключ.
Все как я писал.
Увидим скоро забитые досками окна.
Давайте контакт. За коммунальные сниму. У меня есть бизнесплан по таким хатам - 500 грн в день платят. Не секс)
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:51
Срочно куплю 2к возле МетрА ПечерскоЕ Без К-к-кввартирантов с ремонтом 1967 годддда за 36,783566$ могу дать 1ин эфир, полпачки кефира и пачку пятирчатки (увеличенную)
Срочно куплю за пять Эвро и полкуба хороших бамбуковых досок 1к в новострое напротив школы и детского сада в Чабанах
Эйр - вы там паркоместа с тремя фазами заведёнными и со счетчиком с магнитом случайно не продаёте?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1691
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:56
PS4 написав: Хомякоид написав:
Такое чуство что на ветке все пьяные. С горя позаливали сливу что аренда накрылась тазиком. Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут.
Будут закрывать на ключ.
Все как я писал.
Увидим скоро забитые досками окна.
Давайте контакт. За коммунальные сниму. У меня есть бизнесплан по таким хатам - 500 грн в день платят. Не секс)
потом ни обоев, ни паркета, ни техники, даже двери картонные с петель снимают.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 1030 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:58
А там ничего не надо. Главное чтоб чисто, пинимализм по макс, даже кроватей не надо;)
Идею не расскажу, под какой бизнес это идёт тк рынок пустой и я его планирую наполнить
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:58
proftpd66 написав:
Мясо , сало, птица никто не отменял .
сало пока оно хрюкает тоже чем то кормить надо. С птицей согласен, особенно неприхотливы перепела, сидят себе в клетке клюют комбикорм
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 1030 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:59
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Присылайте номер карты Привата.
Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне
Командуйте, мой генерал!
Надо выяснить от кого и как на долго вы залетели.
Кризис будет до 23-25года.
Может не такой как сейчас, но хата будет стоять пустая .
Надо выяснить как Вы залетели. От какого негра .
Я купил евро по 26.6, продал по 30, можно было по 31.5. и продало долларов по 28-28.2
Сейчас курс доллара был 26.6. Прибыль 50-70% в годовым эквиваленте за месяц или 2-8 недель . Гривна до восстребования 10-12% у меня после оплаты налогов . Скоро будет 8%.
Но факт в том что в месяц 50-70% годовых на этой спекуляции. Со времени из гривны надо будет выходить !! Сейчас о это потом , потом надо будет принимать решения .
Банк Форвард 10%, скоро 8 - надёжность можно от 400К хранить
Укр газ от 2 млн грн. Сверх надёжность . Юр лица от 30млн $.
Белки 10% до 180к грн можно , токо без п2п и сеп.
Шарик 180к.
Укр газ до зимы 4% евро доллар. Я думаю что может евро быть 1.16+. Я взял по 1.06 зимой . Можно получить 6-8%+ в евро без здачи и строек дурацких.Сейчас
Можно продать 5-10% капитала по 26.8 в гривну .
Зависит от консервативной стратегии.
Есть вариант по акциями, но там может быть двоено дно.
По индексам будет 6-20% прибыли сейчас максимум , комиссии. Я хочу туда входить, тогда когда уйду из гривны.
По акциям можно влететь !
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 30 тра, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:07
proftpd66 написав:
Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне
airmax78 написав:
Командуйте, мой генерал!
Я також в дєлє
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1349
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Natt
, proftpd66
, vitaliian
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18446
|3018091
|
|
|466
|197289
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13479
|
|