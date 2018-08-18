Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:11
proftpd66
Слухай, прийшли мені/скажи, шо ти бухаєщ
Я такий ефект такоєж хачу
change_pm
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:14
Хомякоид написав:
Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут
Вишневое, 464 серия 1985 года панелька 2к, ремонту 10 лет. Как снимали за 6500+коммунальные так и продолжают.
foxluck
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:29
Елена8 написав: investorkiev написав: Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???
Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят
Сегодня квартира сдалась на 1000 грн. больше -то есть только на 1000 ниже карантина
Елена8
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zРадио
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:38
zРадио написав:
Снижение темпов падения?
если нормальная однушка 6-7к людям же надо где то жить, даже понаехам
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Суб 30 тра, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:42
Виталий, нашел отличный недорогой вариант в Киеве (па 570 за метр):
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... I3dWm.html
airmax78
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:42
airmax78 Аплодисменты будут ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:44
proftpd66 написав:
Надо выяснить от кого и как на долго вы залетели.
Кризис будет до 23-25года.
Может не такой как сейчас, но хата будет стоять пустая .
Надо выяснить как Вы залетели. От какого негра .
Я купил евро по 26.6, продал по 30, можно было по 31.5. и продало долларов по 28-28.2
Сейчас курс доллара был 26.6. Прибыль 50-70% в годовым эквиваленте за месяц или 2-8 недель . Гривна до восстребования 10-12% у меня после оплаты налогов . Скоро будет 8%.
Но факт в том что в месяц 50-70% годовых на этой спекуляции. Со времени из гривны надо будет выходить !! Сейчас о это потом , потом надо будет принимать решения .
Банк Форвард 10%, скоро 8 - надёжность можно от 400К хранить
Укр газ от 2 млн грн. Сверх надёжность . Юр лица от 30млн $.
Белки 10% до 180к грн можно , токо без п2п и сеп.
Шарик 180к.
Укр газ до зимы 4% евро доллар. Я думаю что может евро быть 1.16+. Я взял по 1.06 зимой . Можно получить 6-8%+ в евро без здачи и строек дурацких.
Сейчас
Можно продать 5-10% капитала по 26.8 в гривну .
Зависит от консервативной стратегии.
Есть вариант по акциями, но там может быть двоено дно.
По индексам будет 6-20% прибыли сейчас максимум , комиссии. Я хочу туда входить, тогда когда уйду из гривны.
По акциям можно влететь !
А где в этой схеме контрабас презервативов и сдача двушки на Леси Украинки за 5 тыс под бордель?
Ты же говорил что самый цинус на контрабасе презервативов
Давайте Макс будет выполнять ваши указания по депозитам, а я по презервативам и борделям.
Посмотрим какой из ваших бизнес планов эффективнее
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:45
Почитала последние страницы и только потом поняла, что сегодня либо пятница, либо суббота.
Natt
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:46
investorkiev написав: Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???
Снижение темпов падения?
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Не знаю, на рахуно зменшення падіння, але якщ овзяти комерційну нерухомість, там зовсім не веселі справи. В офісному приміщенні, в якому я орендую офіс, ще 2 місяці тому бів тільки 1 вільний офіс (всього їх там 40), на сьогодні, вільних вже 15. Це при тому, що лендлорди 15% знижки давали в квітні і травні (як буде з червнем не знаю).
Stanislav_S
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