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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4109411041114112>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 70
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:11

proftpd66
Слухай, прийшли мені/скажи, шо ти бухаєщ :?: Я такий ефект такоєж хачу :shock:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Вон в соседней ветке пишут, Вишневое ни за какие деньги здать не могут

Вишневое, 464 серия 1985 года панелька 2к, ремонту 10 лет. Как снимали за 6500+коммунальные так и продолжают.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:29

  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят

Сегодня квартира сдалась на 1000 грн. больше -то есть только на 1000 ниже карантина
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:35

  Елена8 написав:
  Елена8 написав:
  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???

Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят

Сегодня квартира сдалась на 1000 грн. больше -то есть только на 1000 ниже карантина


Снижение темпов падения? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Снижение темпов падения?
если нормальная однушка 6-7к людям же надо где то жить, даже понаехам
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 тра, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:42

Виталий, нашел отличный недорогой вариант в Киеве (па 570 за метр): https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... I3dWm.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:42

airmax78

Аплодисменты будут ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:44

  proftpd66 написав:Надо выяснить от кого и как на долго вы залетели.

Кризис будет до 23-25года.

Может не такой как сейчас, но хата будет стоять пустая .

Надо выяснить как Вы залетели. От какого негра .

Я купил евро по 26.6, продал по 30, можно было по 31.5. и продало долларов по 28-28.2


Сейчас курс доллара был 26.6. Прибыль 50-70% в годовым эквиваленте за месяц или 2-8 недель . Гривна до восстребования 10-12% у меня после оплаты налогов . Скоро будет 8%.

Но факт в том что в месяц 50-70% годовых на этой спекуляции. Со времени из гривны надо будет выходить !! Сейчас о это потом , потом надо будет принимать решения .

Банк Форвард 10%, скоро 8 - надёжность можно от 400К хранить

Укр газ от 2 млн грн. Сверх надёжность . Юр лица от 30млн $.

Белки 10% до 180к грн можно , токо без п2п и сеп.

Шарик 180к.

Укр газ до зимы 4% евро доллар. Я думаю что может евро быть 1.16+. Я взял по 1.06 зимой . Можно получить 6-8%+ в евро без здачи и строек дурацких.

Сейчас

Можно продать 5-10% капитала по 26.8 в гривну .

Зависит от консервативной стратегии.

Есть вариант по акциями, но там может быть двоено дно.

По индексам будет 6-20% прибыли сейчас максимум , комиссии. Я хочу туда входить, тогда когда уйду из гривны.

По акциям можно влететь !


А где в этой схеме контрабас презервативов и сдача двушки на Леси Украинки за 5 тыс под бордель?
Ты же говорил что самый цинус на контрабасе презервативов

Давайте Макс будет выполнять ваши указания по депозитам, а я по презервативам и борделям. :mrgreen:
Посмотрим какой из ваших бизнес планов эффективнее
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:45

Почитала последние страницы и только потом поняла, что сегодня либо пятница, либо суббота.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:46

  investorkiev написав:Форумчане, у кого упали сбережения за карантин, АУ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!! ВЫ СУЩЕСТВУЕТЕ ВООБЩЕ???


Снижение темпов падения? :mrgreen:[/quote][/quote]
Не знаю, на рахуно зменшення падіння, але якщ овзяти комерційну нерухомість, там зовсім не веселі справи. В офісному приміщенні, в якому я орендую офіс, ще 2 місяці тому бів тільки 1 вільний офіс (всього їх там 40), на сьогодні, вільних вже 15. Це при тому, що лендлорди 15% знижки давали в квітні і травні (як буде з червнем не знаю).
Stanislav_S
 
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  #<1 ... 4109411041114112>
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