proftpd66 написав:

Сейчас

Надо выяснить от кого и как на долго вы залетели.Кризис будет до 23-25года.Может не такой как сейчас, но хата будет стоять пустая .Надо выяснить как Вы залетели. От какого негра .Я купил евро по 26.6, продал по 30, можно было по 31.5. и продало долларов по 28-28.2Сейчас курс доллара был 26.6. Прибыль 50-70% в годовым эквиваленте за месяц или 2-8 недель . Гривна до восстребования 10-12% у меня после оплаты налогов . Скоро будет 8%.Но факт в том что в месяц 50-70% годовых на этой спекуляции. Со времени из гривны надо будет выходить !! Сейчас о это потом , потом надо будет принимать решения .Банк Форвард 10%, скоро 8 - надёжность можно от 400К хранитьУкр газ от 2 млн грн. Сверх надёжность . Юр лица от 30млн $.Белки 10% до 180к грн можно , токо без п2п и сеп.Шарик 180к.Укр газ до зимы 4% евро доллар. Я думаю что может евро быть 1.16+. Я взял по 1.06 зимой . Можно получить 6-8%+ в евро без здачи и строек дурацких.Можно продать 5-10% капитала по 26.8 в гривну .Зависит от консервативной стратегии.Есть вариант по акциями, но там может быть двоено дно.По индексам будет 6-20% прибыли сейчас максимум , комиссии. Я хочу туда входить, тогда когда уйду из гривны.По акциям можно влететь !