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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:47
сяп конечно шарррра, может быть развод?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 30 тра, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:48
PS4 написав:
А там ничего не надо. Главное чтоб чисто, пинимализм по макс, даже кроватей не надо;)
Идею не расскажу, под какой бизнес это идёт тк рынок пустой и я его планирую наполнить
Сеть винтоварочных ?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:49
Жека79 написав: proftpd66 написав:
Надо выяснить от кого и как на долго вы залетели.
Кризис будет до 23-25года.
Может не такой как сейчас, но хата будет стоять пустая .
Надо выяснить как Вы залетели. От какого негра .
Я купил евро по 26.6, продал по 30, можно было по 31.5. и продало долларов по 28-28.2
Сейчас курс доллара был 26.6. Прибыль 50-70% в годовым эквиваленте за месяц или 2-8 недель . Гривна до восстребования 10-12% у меня после оплаты налогов . Скоро будет 8%.
Но факт в том что в месяц 50-70% годовых на этой спекуляции. Со времени из гривны надо будет выходить !! Сейчас о это потом , потом надо будет принимать решения .
Банк Форвард 10%, скоро 8 - надёжность можно от 400К хранить
Укр газ от 2 млн грн. Сверх надёжность . Юр лица от 30млн $.
Белки 10% до 180к грн можно , токо без п2п и сеп.
Шарик 180к.
Укр газ до зимы 4% евро доллар. Я думаю что может евро быть 1.16+. Я взял по 1.06 зимой . Можно получить 6-8%+ в евро без здачи и строек дурацких.Сейчас
Можно продать 5-10% капитала по 26.8 в гривну .
Зависит от консервативной стратегии.
Есть вариант по акциями, но там может быть двоено дно.
По индексам будет 6-20% прибыли сейчас максимум , комиссии. Я хочу туда входить, тогда когда уйду из гривны.
По акциям можно влететь !
А где в этой схеме контрабас презервативов и сдача двушки на Леси Украинки за 5 тыс под бордель?
Ты же говорил что самый цинус на контрабасе презервативов
Давайте Макс будет выполнять ваши указания по депозитам, а я по презервативам и борделям.
Посмотрим какой из ваших бизнес планов эффективнее
Можно использовать онлайн бизнес БЕЗ длительного вложения для диверсификации. Бизнес будет около 8%-17% в долларах в кризис , я продал "презервативов" на 300к грн, оптом и ещё ушло в розницу 300к. Повезло что купил товар который в кризис разносят. Спрос большой в кориз, постоянно брала Донецка область , прямо на линии фронта заказывали товар .Нужно только то, в чем вы разбираетесь!!!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:51
proftpd66 написав:airmax78
Аплодисменты будут ?
Ну, надо отдать должное, вполне разумные варианты. В Евро я и сам хочу зайти. Все ждал возврата на 1.07...
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:53
proftpd66
В презервативах разбираюсь! Жду адрес борделя на Леси украинки в личку, и готов приступить к выполнению задания!
Можем начинать!
Востаннє редагувалось Жека79
в Суб 30 тра, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:54
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
Аплодисменты будут ?
Ну, надо отдать должное, вполне разумные варианты. В Евро я и сам хочу зайти. Все ждал возврата на 1.07...
1.08 надо было брать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:56
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
Аплодисменты будут ?
Ну, надо отдать должное, вполне разумные варианты. В Евро я и сам хочу зайти. Все ждал возврата на 1.07...
Зайдите лучше в золото
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:56
proftpd66 написав:
я продал "презервативов" на 300к грн, оптом и ещё ушло в розницу 300к. Повезло что купил товар который в кризис разносят. Спрос большой в кориз, постоянно брала Донецка область , прямо на линии фронта заказывали товар
Повезло или выходы были? Потому что в суперы и аптеки с таким товаром не зайдешь - там Дюрексы с Контексами окопались намертво. И даже если удастся договориться, то это за прикассовую зону, за выкладку, за товарный остаток, за логистику от РЦ и т.д. заплати и сиди жди у моря погоды, потому что - консигнация. Дистрики такой товар тоже не особо берут, потому что в курсе, что ноунейм потом придется собственным сотрудникам бесплатно раздавать, чтоб не размножались.
Или речь о каких-то других "презервативах"?
Востаннє редагувалось Natt
в Суб 30 тра, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:58
Жека79 написав:proftpd66
В Президент разбираюсь! Жду адрес борделя на Леси украинки в личку, и готов приступить к выполнению задания!
Можем начинать!
Я не помню что бы я говорил здать под бордель на Леси. Я говорил что совок и хрущ , может выиграть чтобы сделать пол это дело . Там нету консьержа, а новостройки там жесткая охрана . И даже иногда усиленная . Все поймут , то там бордель . А совок , довольно не плохо , я был в таком борделе. Ремонт 80 годов .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:01
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
Аплодисменты будут ?
Ну, надо отдать должное, вполне разумные варианты. В Евро я и сам хочу зайти. Все ждал возврата на 1.07...
1.08 надо было брать
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