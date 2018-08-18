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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:01
Natt написав: proftpd66 написав:
я продал "презервативов" на 300к грн, оптом и ещё ушло в розницу 300к. Повезло что купил товар который в кризис разносят. Спрос большой в кориз, постоянно брала Донецка область , прямо на линии фронта заказывали товар
Повезло или выходы были? Потому что в суперы и аптеки с таким товаром не зайдешь - там Дюрексы с Контексами окопались намертво. И даже если удастся договориться, то это за прикассовую зону, за выкладку, за товарный остаток, за логистику от РЦ и т.д. заплати и сиди жди у моря погоды, потому что - консигнация. Дистрики такой товар тоже не особо берут, потому что в курсе, что ноунейм потом придется собственным сотрудникам бесплатно раздавать, чтоб не размножались.
Или речь о каких-то других "презервативах"?
Речь идёт не про презервативы. А про другой товар . Кантору палить я не могу, либо зачем мне бизнес конкуренты ....
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:33
не удивлюсь если в Украине обнаружат пещерных людей
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:50
airmax78 написав:
Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.
Вы так хейтили этот вариант, а прозвонили
Наверное все таки интересное предложение...
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:52
Любопытный написав: airmax78 написав:
Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.
Вы так хейтили этот вариант, а прозвонили
Наверное все таки интересное предложение...
В мене немає сумнівів. Ця людина тут бреше, як дише.
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ib_investor
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:55
Любопытный написав: airmax78 написав:
Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.
Вы так хейтили этот вариант, а прозвонили
Наверное все таки интересное предложение...
Да делать мне нечего - звонить. Кликнул по ссылке на парклейн - а объяву уже убрали.
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airmax78
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