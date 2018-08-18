Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:я продал "презервативов" на 300к грн, оптом и ещё ушло в розницу 300к. Повезло что купил товар который в кризис разносят. Спрос большой в кориз, постоянно брала Донецка область , прямо на линии фронта заказывали товар
Повезло или выходы были? Потому что в суперы и аптеки с таким товаром не зайдешь - там Дюрексы с Контексами окопались намертво. И даже если удастся договориться, то это за прикассовую зону, за выкладку, за товарный остаток, за логистику от РЦ и т.д. заплати и сиди жди у моря погоды, потому что - консигнация. Дистрики такой товар тоже не особо берут, потому что в курсе, что ноунейм потом придется собственным сотрудникам бесплатно раздавать, чтоб не размножались. Или речь о каких-то других "презервативах"?
Речь идёт не про презервативы. А про другой товар . Кантору палить я не могу, либо зачем мне бизнес конкуренты ....
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