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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4111411241134114>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:01

  Natt написав:
  proftpd66 написав:я продал "презервативов" на 300к грн, оптом и ещё ушло в розницу 300к. Повезло что купил товар который в кризис разносят. Спрос большой в кориз, постоянно брала Донецка область , прямо на линии фронта заказывали товар

Повезло или выходы были? Потому что в суперы и аптеки с таким товаром не зайдешь - там Дюрексы с Контексами окопались намертво. И даже если удастся договориться, то это за прикассовую зону, за выкладку, за товарный остаток, за логистику от РЦ и т.д. заплати и сиди жди у моря погоды, потому что - консигнация. Дистрики такой товар тоже не особо берут, потому что в курсе, что ноунейм потом придется собственным сотрудникам бесплатно раздавать, чтоб не размножались.
Или речь о каких-то других "презервативах"?


Речь идёт не про презервативы. А про другой товар . Кантору палить я не могу, либо зачем мне бизнес конкуренты ....
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


не удивлюсь если в Украине обнаружат пещерных людей
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:50

  airmax78 написав:Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.

Вы так хейтили этот вариант, а прозвонили :lol:
Наверное все таки интересное предложение...
Любопытный
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:52

  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.

Вы так хейтили этот вариант, а прозвонили :lol:
Наверное все таки интересное предложение...

В мене немає сумнівів. Ця людина тут бреше, як дише.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:55

  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Бльооооо.... ее купили уже. РОкета.

Вы так хейтили этот вариант, а прозвонили :lol:
Наверное все таки интересное предложение...

Да делать мне нечего - звонить. Кликнул по ссылке на парклейн - а объяву уже убрали.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:00

https://www.bbc.com/ukrainian/news-52861516

Презедент выбирает заграничный лендлордизм, а киевскую квартиру продал, наверное шото знает
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:16

  1973cc11 написав:А какие будут мысли по этому объекту?
https://www.olx.ua/obyavlenie/shevchenk ... IaqDl.html Торговаться,вроде,пока не хотят...
Там недалеко на победы новострой, за рынком, надо было эдак пару годиков назад брать в районе штуки за метр, в шоколаде были бы.
А такое еще будет падать.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 31 тра, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:16

  IgA написав:https://www.bbc.com/ukrainian/news-52861516

Презедент выбирает заграничный лендлордизм, а киевскую квартиру продал, наверное шото знает

Из этой статьи следует, что президент по уши в недвижимости. Как украинской, так и зарубежной. Даже в портфеле есть перчинка "готельни номера в Грузии".
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:19

  zРадио написав:
  Елена8 написав:
  Елена8 написав:Упали- частично проелись. Выставила в аренду квартиру на Демеевке на 2000 ниже чем до карантина - уже неделю ни одного просмотра, если честно даже риелторы не звонят

Сегодня квартира сдалась на 1000 грн. больше -то есть только на 1000 ниже карантина


Снижение темпов падения? :mrgreen:

Думаю через пару дней, когда начнут ходить поезда, можно было бы сдать дороже. Цена зафиксирована до осени
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:21

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Снижение темпов падения?
если нормальная однушка 6-7к людям же надо где то жить, даже понаехам

11000+ коммунальные. Соседи сдают такую же за 12000 до карантина
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