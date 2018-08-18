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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2020 00:40
Маятник на рынке аренды разгоняется. Елена8 сдала со скидкой 9% от докарантинной цены. Дешевые варианты, которые мониторю, уходят - рынок вполне живой. Когда все запустится в обычном режиме (если не будет второй волны), понаехи, пересиживающие в родных городах, обнаружат дефицит предложения в своем сегменте.
Как обычно, кто пошел против тренда, снял при первых признаках восстановления, когда толпа кричала "все пропало", те будут в шоколаде. Они работали на win-win. Кто тянул до последнего, будут заскакивать в последний, самый дорогой вагон. На них будут отбивать убытки те, кто держал квартиры закрытыми, lose-lose.
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Vlad442
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Додано: Нед 31 тра, 2020 00:44
Елена8 написав:
Думаю через пару дней, когда начнут ходить поезда, можно было бы сдать дороже.
Поезда это не столь важно. Особенно в этом усеченном формате. Важно когда фирмы вызывают людей с удаленки.
У многих есть машины или возможность приехать в Киев на нелегальной маршрутке.
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Vlad442
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Додано: Нед 31 тра, 2020 00:52
Vlad442 написав:
Маятник на рынке аренды разгоняется. Елена8 сдала со скидкой 9% от докарантинной цены. Дешевые варианты, которые мониторю, уходят - рынок вполне живой. Когда все запустится в обычном режиме (если не будет второй волны), понаехи, пересиживающие в родных городах, обнаружат дефицит предложения в своем сегменте.
Как обычно, кто пошел против тренда, снял при первых признаках восстановления, когда толпа кричала "все пропало", те будут в шоколаде. Они работали на win-win. Кто тянул до последнего, будут заскакивать в последний, самый дорогой вагон. На них будут отбивать убытки те, кто держал квартиры закрытыми, lose-lose.
Я писал выше, что июнь - это короткое ложно-иллюзорное восстановление на ожиданиях, что "все запустится в обычном режиме", за которым последует уже системная, не связанная с локдауном, рецессия. Как будто вам самому непонятно, что в 2009-м границы никто не закрывал, метро работало и поезда ездили, но "все запустилось в обычном режиме" только в 2010-2011 гг
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