Надо срочно пересдать достроенный недострой на Венике в 2 раза дороже.
Метров 600 по прямой.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 03:42
Додано: Нед 31 тра, 2020 03:46
Не в этом дело.
Локация резко улучшила свое качество.
Ждем крайне необходимое Виноградарю метро ))))
А теперь внимательно наблюдайте за ценниками близлежащих домов.
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